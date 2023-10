“Borghi Autentici d’Italia”: anche la Calabria sarà rappresentata con i borghi di Canna, Melissa e Roseto Capo Spulico

Torna per la settima edizione l’appuntamento con i Borghi

Autentici d’Italia: un’occasione unica per scoprire l’Italia più autentica e nascosta, viverla

e amarla. L’associazione, infatti, il 15 ottobre 2023 promuove nei borghi di tutto il

territorio nazionale una giornata di eventi diffusi – che darà il via ad una serie di

iniziative fino al 22 ottobre – finalizzata a valorizzare le energie inedite che li rendono

realtà vive ed ospitali.

Ricco e variegato il programma di attività della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici

d’Italia organizzata da Asso BAI, con il patrocinio di ANCI, AITR, AMODO e

LEGAMBIENTE. Nello specifico, fino al 22 ottobre, la comunità di ogni borgo che

aderisce all’iniziativa apre le porte ai visitatori. È un’occasione per scoprire realtà vive

ed ospitali, che sperimentano nuovi modi di abitare i territori, valorizzando il loro

patrimonio. Un modo unico per conoscere storie, culture e tradizioni locali grazie ad

incontri, mostre, laboratori, itinerari tematici e molto altro.

Borghi Autentici d’Italia è una rete fra territori dove protagoniste sono le persone e le

comunità, realtà che decidono di non arrendersi di fronte al declino e ai problemi, ma che

scelgono di mettere in gioco le proprie risorse per creare nuove opportunità di

crescita: realtà che appartengono a quell’Italia che ce la vuole fare.

L’edizione 2023 della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia fa luce sui piccoli

tesori di un’Italia nascosta che non solo sopravvive grazie alla forza delle idee, ma

cresce diventando luogo di ispirazione per il resto del mondo.

“Un’altra idea di stare” mette in primo piano l’importanza di riscoprire e reinventare i

borghi autentici, valorizzando gli esempi virtuosi e stimolando la nascita di idee e

progetti. Vuole essere un invito ad esplorare prospettive inedite, ad accendere scintille

per illuminare strade non ancora battute e guidare le comunità verso un futuro

sostenibile, equo e ricco di opportunità.

Il tema di quest’anno mette l’accento sulle iniziative che rendono i borghi ancora più

accoglienti e vivibili; incentiva la nascita di progetti di ospitalità, rigenerazione

urbana, promozione turistica, welfare, smart working, arte e cultura, sostenibilità,

coesione sociale e terzo settore. È un richiamo all’azione, per abbracciare il

cambiamento e costruire un nuovo modo di abitare i borghi, integrando passato,

presente e futuro in un equilibrio armonioso.

Anche la Calabria sarà rappresentata in questo grande evento nazionale, con la

partecipazione dei Borghi Autentici di Canna, Melissa e Roseto Capo Spulico, pronti ad

offrire ai propri ospiti la possibilità di conoscere i propri territori e di scoprire esperienze

uniche.

Nello specifico, il Borgo Autentico di Canna ci presenterà “un borgo in festa: cibo,

musica e ospitalità tra gli antichi portali gentilizzi”, Melissa ci porterà sulle “Vie di

Treccani” con l’inaugurazione della mostra itinerante dedicata a Ernesto Treccani, e

Roseto Capo Spulico ci farà vivere il suo “Festival delle Diverse Abilità”, un’iniziativa

che parla di INNESTI tra passato e futuro, quelli tra le tradizionali pratiche culturali,

artigianali e culinarie dei piccoli Comuni italiani e un nuovo modo di vivere questi luoghi e

le loro storie, coniugando tecnologie, servizi e i nuovi approcci della residenzialità, anche

temporanea.

“La Giornata Nazionale dei Borghi Autentici è un appuntamento fisso e consueto per la

ciclicità con cui arriva, ma non per le tematiche trattate che, anzi, non sono mai le stesse,

in quanto ogni anno mirano a richiamare temi contemporanei, stimolanti e concreti, con

l’obiettivo di offrire una buona opportunità di conoscenza di questi territori, favorendo

l’incontro fra esperienze diverse; perché l’Associazione mira alla valorizzazione delle

comunità locali attraverso le persone, e allo sviluppo delle energie che si trovano

all’interno dei borghi e che spesso sono dormienti e latenti. Uno strumento che stimola i

Comuni associati, nell’ottica di rendersi protagonisti di un’ospitalità che sia per tutto

l’anno e di promuovere un viaggio che non si limiti alla stagionalità, ma che sia un viaggio

nel viaggio. Un modo di vivere, di essere, di conoscere il territorio italiano e le sue

energie nascoste” commenta Rosanna Mazzia, Presidente Asso BAI. “Quelle a cui mi

riferisco sono energie inedite per abitare i borghi: quelle energie che si trovano all’interno

degli stessi borghi, affinché le comunità locali siano attive e proattive. Allo stesso tempo,

vogliamo trasmettere un altro modo di stare, poiché i borghi non devono essere visti come

mete turistiche, bensì come una dimensione e un contesto contemporaneo dello stare e del

vivere sia per i residenti che per i turisti, considerati appunto cittadini temporanei”

conclude la Presidente Mazzia.

“Ci piace l’idea, ormai consolidata e affermata, della celebrazione di una Giornata a

livello nazionale dei Borghi Autentici d’Italia; – dichiara Maurizio Davolio Presidente

AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile) – il forte e positivo impegno dei

Comuni per la difesa dell’identità e dell’autenticità, per l’adozione di politiche di

sostenibilità ambientale, sociale ed economica, per il costante miglioramento degli

standard di accoglienza e di ospitalità, per l’inclusione e per l’innovazione deve

giustamente trovare un momento collettivo di testimonianza, di presentazione pubblica e di

festa. La nostra Associazione, che a sua volta proprio in questi giorni celebra il proprio

venticinquennale con eventi che si terranno a Bologna, condivide in pieno i valori, gli

obiettivi e le iniziative di Borghi Autentici d’Italia, socio di AITR, e pertanto partecipa con

grande piacere alla conferenza stampa di presentazione e promuove con tutti i propri

mezzi e con entusiasmo la Giornata Nazionale”.

Non solo, ma i borghi, come afferma Alessandra Bonfanti, Responsabile Piccoli

Comuni Legambiente, “sono anche al centro delle sfide ecologiche e globali del nuovo

millennio e rappresentano una risposta alla crisi climatica, alla democrazia energetica,

alla sovranità alimentare e alla cura del territorio, all’inclusione e all’accoglienza per un

necessario riequilibrio democratico. Per questo Legambiente è al fianco dei borghi

Autentici che esprimono un avamposto di innovazione e la traduzione in pratiche e in

comunità ospitali della transizione ecologica”.

A sua volta Anna Donati, Portavoce AMODO (Alleanza per la Mobilità Dolce) –

commenta – “Borghi Autentici d’Italia è parte della Alleanza Mobilità Dolce che sostiene

con convinzione le Giornate Nazionali ed il messaggio per “un’altra idea di stare” nelle

realtà dei borghi italiani”. “Il nostro impegno al fianco di BAI – prosegue – è dedicato

alla mobilità e alla accessibilità dei borghi, potenziando il trasporto locale ferroviario e su

autobus, per realizzare reti di collegamento ciclopedonali e ciclovie turistiche, per servizi

di mobilità elettrica e in sharing per queste comunità. Perché nell’idea di accoglienza e del

restare, devono essere assicurati servizi di mobilità sostenibili ed innovativi per connettere

i territori”.

Infine, anche Vincenzo Santoro, Responsabile Dipartimento Cultura Turismo

Agricoltura ANCI, sostiene le Giornate Nazionali, ritiene infatti che “Le azioni poste in

essere dall’Associazione dei Borghi Autentici, che incentiva processi di rigenerazione

culturale e sociale attraverso un forte coinvolgimento delle comunità, non possono che

trovare un sostegno convinto da parte dell’Anci”.