All’IPSIA di Crotone l’iniziativa per sensibilizzare gli studenti sugli effetti del fumo

FUMOFF: non è un acronimo ma semplicemente un modo originale e garbato di mandare a quel paese il fumo, di toglierlo il più possibile dalle discussioni sociali delle nuove generazioni, al netto delle complicanze mediche che pure la nicotina continua a provocare in Italia.

FUMOFF è il nome dell’iniziativa patrocinata dalla casa di cura odontoiatrica Calabrodental, che ha invitato gli studenti dell’IPSIA di Crotone – sezione odontotecnica – a riflettere sui danni provocati dalle sigarette.

I numeri sono devastanti: diecimila casi di tumore del cavo orale per colpa del fumo e di questi quattromila decessi. “Iniziative come questa servono anche a sensibilizzare i futuri dentisti e igienisti a indirizzare i loro pazienti per prevenire drammi ben più gravi, perché non è difficile per chi fa questo mestiere rendersi conto se in bocca c’è un tumore” ha detto il direttore sanitario di Calabrodental Massimiliano Amantea. “Intanto faccio un plauso a preside e docenti che hanno accettato il nostro invito; i ragazzi erano molto attenti ai numeri e alle immagini che abbiamo fatto vedere loro”.

Nel merito sono entrati Domenico Tarsitano, Roberto Catalano e Annalisa Leotta, igienisti della clinica crotonese che hanno spiegato con parole semplici perché conviene non fumare. Spesso l’alito cattivo nei giovani è dovuto alle sigarette, con conseguenze interpersonali molto complicate; persino l’estetica in un fumatore è messa in discussione, e nessuno si illuda di risolvere il problema passando dal tradizionale all’elettronico, perché “sempre fumo è, nicotina ed effettivi sistemici nel nostro corpo sono gli stessi”.

Soddisfatta la direttrice di Calabrodental, Enza Stasi, per la mattinata nell’auditorium Alkmeon. “Circa duecento studenti hanno accettato e vissuto, più che una lezione, un invito a riflettere sulle conseguenze del fumo. Speriamo di incrementare queste iniziative che arricchiscono anche la nostra offerta. Siamo una clinica odontoiatrica, ma fin dalla nostra fondazione non ci è mai pesato trasferire conoscenza e valori”. Marrelli Health, il gruppo sanitario di cui fa parte la clinica odontoiatrica, è da sempre vicino ai temi della salute e della prevenzione per sostenere le famiglie, sensibilizzare all’informazione e per aiutare la ricerca a migliorare ogni giorno. L’auspicio è che gli sforzi siano apprezzati ed incoraggiati.

Una mostra fotografica e un test a risposta multipla su tematiche del cavo orale hanno completato la giornata, con dieci giovani studenti vincitori dei premi messi in palio. Ultimo dato curioso, tra i dieci premiati un solo maschio: ennesima dimostrazione di dove spira il vento.