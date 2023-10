“Percorsi culturali tra passato e futuro” a Crotone: provvedimenti viabilità cittadina per lo svolgimento della manifestazione

Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione “Percorsi culturali tra passato e futuro” sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– divieto di sosta con rimozione coatta in via Visconte Frontera e in viale Regina Margherita (lato teatro Apollo) dall’incrocio con via Ruffo sino all’incrocio con via M.Nicoletta dalle ore 13.00 alle ore 19.00 del 10 ottobre 2023

– il divieto di transito in via Visconte Frontera dalle ore 13.00 alle ore 19.00 del 10 ottobre 2023