Oktoberfest: arriva a Crotone la festa della birra con il meglio della produzione calabrese

Un Oktoberfest in chiave crotonese, ma con il meglio della produzione calabrese in fatto di birra.

E’ la Festa della Birra, l’evento inserito nel cartellone “Crotone Autunno Insieme” che l’amministrazione ha programmato in continuità con il cartellone degli eventi estivi in attesa di quelli delle prossime festività natalizie.

Nella struttura dello storico “Cafè do Brasil” che promuove l’evento con il contributo del Comune di Crotone sono convenuti, oggi pomeriggio, tra i più importanti produttori di birra artigianale calabresi (Gladium, Magna Grecia, Kroton, Kalabra), gli stessi che animeranno l’evento che si terrà in via Roma il 7 e 8 ottobre prossimi.

Non solo birra, naturalmente, ma in via Roma anche food e musica dal vivo con gli Skrokko’n’roll e gli Ottopiù che si esibiranno sabato mentre domenica saranno di scena gli Alma Cubana e l’Orchestra Italiana.

Una prima edizione di quello che si propone di diventare un appuntamento fisso dell’ottobre crotonese all’insegna della socializzazione e della partecipazione popolare.

Una ulteriore occasione di continuare a vivere la città anche in un periodo solitamente “intermedio” tra l’estate e le festività natalizie e che l’amministrazione ha ritenuto vivacizzare promuovendo e sostenendo economicamente iniziative come quella del prossimo 7 e 8 ottobre.

Alla presentazione dell’evento era presente il sindaco Voce che ha evidenziato l’impegno dei promotori dell’iniziativa ed ha invitato la cittadinanza alla partecipazione.