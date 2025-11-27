Laboratorio di pittura per bambini e adulti il 7 dicembre a Villa Rendano

Domenica 7 dicembre Villa Rendano apre le sue porte per una giornata dedicata alla creatività e all’arte, con laboratori di pittura e visite guidate al Museo Multimediale Consentia Itinera.



Laboratorio di pittura per bambini “Il Natale nei Colori”

| Ore 10:00 – 13:30 | Età 5–12 anni

L’attività inizierà con un breve momento di riflessione, durante il quale i bambini potranno riconoscere e nominare le emozioni che rendono speciale il Natale: gioia, stupore e attesa. Guidati dalla pittrice Giorgia Cerchiara, trasformeranno queste emozioni in un elaborato pittorico, utilizzando colori primari, pennelli ampi e tecniche ispirate alla pittura espressionista e astratta. Al termine, seguirà la visita al Museo Multimediale Consentia Itinera e agli spazi storici della Villa.



Laboratorio di pittura per adulti “L’Arte del Dono”

| Ore 16:00 – 19:00 |

Il laboratorio prenderà avvio con un momento di introspezione sul significato del dono, per accompagnare i partecipanti nella trasformazione di emozioni e pensieri in un gesto creativo. Guidati dalla pittrice Giorgia Cerchiara, realizzeranno un piccolo quadro o un’illustrazione da destinare come regalo, accompagnato da una riflessione personale sul valore del donare. L’attività si concluderà con la visita al Museo Multimediale Consentia Itinera e agli spazi storici della Villa.