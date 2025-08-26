Il programma definitivo della rassegna “7 giorni con le Donne per i Diritti Umani” a Diamante

ESMA, giustizia in aula bunker di Anna Maria De Luca che ha documentato lo storico processo, raccontato su Repubblica dalla stessa De Luca. Le foto, pubblicate in Italia su Repubblica e in Argentina sul Clarìn, furono scattate nel 2010 nell’aula bunker di Rebibbia durante le udienze del Processo ESMA. Le immagini testimoniano come l’Italia riuscì a fare giustizia in un periodo in cui in Argentina era ancora impossibile aprire i processi, a causa delle amnistie.