Cerisano, dal 2 al 6 settembre 2025 “Lasciati stupire” con la 31esima edizione del Festival delle Serre

Cerisano si prepara a vivere cinque giornate straordinarie con la 31ª edizione del Festival delle Serre, in programma dal 2 al 6 settembre 2025. Con il claim “LASCIATI STUPIRE”, il borgo invita spettatori e visitatori a immergersi in un’esperienza unica, tra musica, teatro, cinema e incontri che trasformeranno ogni angolo del centro storico in un grande palcoscenico diffuso.

Con oltre 50 appuntamenti, 100 artisti e 10 sezioni tematiche – Trekking, Laboratori per bambini, Talk, Cinema, Teatro, Teatro ragazzi, Jazz, Agorà Live, Spiral Sound e Music Corner – il Festival 2025 si annuncia come un cartellone di assoluto prestigio.

Risalta subito la presenza di artisti che hanno calcato tra i più importanti teatri a livello nazionale e internazionale: Simona Molinari, con lo spettacolo “La donna è mobile”, porterà la sua eleganza jazz-pop a Palazzo Sersale; John Patitucci, leggenda mondiale del contrabbasso, salirà sul palco con l’Italian Trio per un concerto di altissimo livello; Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite renderanno omaggio a Lucio Dalla con L’anno che verrà; Walter Ricci, astro nascente del jazz italiano, presenterà il progetto Naples Jazz.

Il teatro offrirà momenti di grande intensità ed emozione: Paola Turci e Gino Castaldo incroceranno musica e parole nello spettacolo La rivoluzione delle donne; Dario Bandiera inaugurerà la sezione con la sua comicità travolgente; Maurizio Casagrande porterà in scena “La Prova del 9”, tra ironia e riflessione; Andrea Rivera con “Live mai visto?” proporrà il suo teatro irriverente e poetico; Paolo Conticini, volto amatissimo di cinema e tv, chiuderà la rassegna teatrale con La Prima Volta.

Tra gli ospiti più attesi della sezione Spiral Sound è BASSOLINO, artista tra i più interessanti della scena nu-jazz ed elettronica, che con il suo inconfondibile stile porterà energia e innovazione musicale nel cuore del borgo.

Accanto a lui, dj e producer calabresi come Luigi D’Alife, Rocco Riccelli, Alessandro Di Cello, Dominik J. e DJ Kerò, che animeranno le notti di Cerisano con set originali e travolgenti.

Il Festival accoglierà anche compagnie di teatro ragazzi, band emergenti, musicisti e dj set, dando spazio anche alla scena musicale indipendente. Nella sezione Agorà si alterneranno formazioni come Marco Trifilio, Ricci di Mare, Rocks’n’Dolls, Nostres e Velia Ricciardi Trio, mentre i Music Corner vedranno protagonisti musicisti di talento come Flavio Scanga, Serena Lionetto, Fabiana Dota, Alberto La Neve, Andrea Filice, Eros Parise, Alessio Sisca, Pippo Tocci e Stefano Caruso, interpreti di una scena regionale vivace e di qualità, capace di dialogare con il respiro nazionale e internazionale del Festival.

Di nota anche il convegno promosso con il coinvolgimento della Camera penale di Cosenza “Avvocato Faust Gullo” dal tema “Presunzione d’innocenza: telecronaca di una partita persa?” che seguirà alla presentazione del libro “Tra la Champions e la libertà” alla presenza dell’autore Michele Padovano.

Ogni luogo di Cerisano avrà la sua anima: il Teatro A. Saccoman ospiterà i grandi nomi della prosa, il Palazzo Sersale diventerà la casa della jazz internazionale, l’Arena Chiusi accoglierà il cinema all’aperto, la Casa della Cultura i laboratori per bambini, mentre piazze e slarghi saranno cornici suggestive per concerti live e dj set che animeranno le notti del borgo.

Con la sua 31ª edizione, il Festival delle Serre conferma la sua vocazione: unire tradizione e innovazione, portare i grandi protagonisti della scena nazionale e internazionale in un borgo autentico e accogliente, e trasformare Cerisano in un laboratorio vivo di arte e cultura.

𝘐𝘭 𝘍𝘦𝘴𝘵𝘪𝘷𝘢𝘭 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘚𝘦𝘳𝘳𝘦 𝘦’ beneficiario dell’𝘈𝘷𝘷𝘪𝘴𝘰 “𝘌𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘗𝘳𝘰𝘮𝘰𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘊𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭𝘦 2024” 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘻𝘪𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘳𝘪𝘴𝘰𝘳𝘴𝘦 𝘗𝘈𝘊 2014/2020 𝘈𝘻. 6.8.3. 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘙𝘦𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘢𝘣𝘳𝘪𝘢 – 𝘋𝘪𝘱. 𝘐𝘴𝘵𝘳𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘍𝘰𝘳𝘮𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘗𝘢𝘳𝘪 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢’- 𝘚𝘦𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘊𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢 e rientra nel progetto di rigenerazione culturale “𝘊𝘦𝘳𝘪𝘴𝘢𝘯𝘰 𝘍𝘢𝘤𝘵𝘰𝘳𝘺 – 𝘉𝘰𝘳𝘨𝘰 𝘴𝘸𝘪𝘯𝘨” 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘦𝘯𝘶𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭 𝘔𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘊𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘮𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘗𝘕𝘙𝘙, 𝘔𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 1 𝘔𝘪𝘴. 2 𝘐𝘯𝘵. 2.1: “𝘈𝘵𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵à 𝘥𝘦𝘪 𝘣𝘰𝘳𝘨𝘩𝘪 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘤𝘪” – 𝘕𝘦𝘹𝘵 𝘎𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘌𝘜