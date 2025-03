Ritorna al Parco Archeologico di Paludi (CS) il format “Paludinsieme”

Ritorna Paludinsieme, il format periodico che mira a promuovere la conoscenza del patrimonio archeologico (e non solo) del paese di Paludi (CS). Sarà il Rotary Club Rossano “Sybaris” protagonista della giornata, insieme a chiunque vorrà unirsi, per vivere una piacevole domenica di conoscenza del territorio, incontro con la natura, di viaggi nel passato: i resti imponenti e suggestivi dell’antica città fortificata a Castiglione, il Museo Civico con le collezioni e le mostre in corso, il centro storico con le sue tipicità. Stare insieme, essere e sentirsi accolti, conoscere in una dimensione culturale di valorizzazione e scoperta di un patrimonio che deve essere sempre più apprezzato. Questo vuole essere il format Paludinsieme: un open day periodico che accoglie quanti vogliono visitare e conoscere questo suggestivo spazio di Magna Grecia e Calabria, generoso di bellezza e ricchezze culturali. Domenica 16 marzo ci si ritroverà alle 10.30 al Parco archeologico di Castiglione, per una passeggiata tra le mura e i resti dell’antico abitato ellenistico. A seguire visita al Museo Civico e al centro storico. Ad accogliere i partecipanti saranno il Sindaco di Paludi Domenico Baldino, la Direttrice scientifica del Parco archeologico e Museo civico Donatella Novellis, la Pro Loco Paludi con il Presidente Giuseppe Blefari e i volontari. Così il Sindaco Baldino: “Con grande gioia e spirito di accoglienza ospitiamo questo terzo appuntamento con Paludinsieme. È convinta volontà dell’Amministrazione Comunale promuovere la conoscenza del patrimonio inestimabile che custodiamo. Aspettiamo il Rotary Club Rossano “Sybaris” per condividere un’esperienza che sarà certamente piacevole per tutti”. Così la Direttrice Novellis: “La nuova tappa di Paludinsieme continua a registrare la collaborazione e la presenza dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco Paludi, che ringrazio moltissimo. Insieme a loro voglio ringraziare Antonello Fonsi, dell’omonima Azienda Fonsi nonché Presidente Coldiretti Rossano, per il supporto prezioso fornito nella costruzione e organizzazione della giornata, con cui ho avuto il piacere di condividere altre belle iniziative passate, tese alla valorizzazione del Parco archeologico e delle tipicità del territorio. Sono veramente felice di poter accogliere nella suggestiva cornice dell’antica città di Castiglione e in museo le associate e gli associati del Rotary Club Rossano “Sybaris”, guidati dalla Presidente 2024-2025 Adriana Grispo che ringrazio moltissimo per l’interesse, l’attenzione, l’adesione entusiasta a Paludinsieme, un’azione che vuole trasmettere quella dimensione di coralità e collettività posta alla base di ogni agire nell’interesse esclusivo del territorio, della sua valorizzazione, conoscenza, promozione”. A collaborare alla buona riuscita dell’iniziativa è ancora una volta la Pro Loco Paludi, guidata dal Presidente Giuseppe Blefari: “Continuiamo, come Pro Loco, a promuovere la ricchezza culturale e la valorizzazione del territorio all’insegna della piena collaborazione con le istituzioni preposte. Continuiamo a portare impegno e presenza in azioni che promuovono ciò che di bello abbiamo la fortuna di custodire”. E, così, Adriana Grispo, Presidente 2024-2025 Rotary Club Rossano “Sybaris”: “Straordinario evento culturale quello dal titolo “Paludinsieme”. Il nostro Club vi aderisce con entusiasmo, cogliendo l’invito a condividere la lettura di questa ulteriore e straordinaria pagina del patrimonio storico e archeologico di questo importantissimo sito. Il Rotary Club Corigliano Rossano Sybaris ha mostrato grande interesse verso tale realtà anche nel corso degli anni più recenti, in particolare con la presidente Nunzia Ferrara, dedicando una giornata di visita al sito archeologico in occasione della “Giornata rotariana del patrimonio culturale” e producendo un interessante opuscolo messo a disposizione dei soci. Questa giornata rappresenta un significativo passo in avanti verso la conoscenza di quanto caratterizza questi luoghi di storia e cultura”.

Appuntamento domenica 16 marzo, allora, alle 10.30 al Parco archeologico di Castiglione.