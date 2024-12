Tarsia città dell’olio in festa: domenica 29 dicembre la 5a edizione

TARSIA CITTÀ DELL’OLIO IN FESTA. Domenica 29 dicembre si terrà la quinta edizione dell’evento che celebra l’extravergine d’oliva, risorsa e patrimonio del territorio.

DECO, SE NE PARLA CON ASSESSORE GALLO

Olio EVO. Eccellenza per il benessere ed il gusto. È, questo, il titolo del primo della serie di incontri in programma per le ore 17 al Centro visitatori Riserve Palazzo Rossi, al quale interverranno Sara Scarola, componente della Commissione DECO, Egidio Caputo, segretario del Circolo Anziani Maria Santissima, la giornalista Fiorenza Gonzales che focalizzerà il suo intervento su I linguaggi dell’olio. Dalla terra alla tavola esperienze e comunicazione; l’agronomo Mario Reda che relazionerà su Tecniche agronomiche per produrre olio EVO di qualità, la biologa nutrizionista Elisa Pastore su Olio EVO tra gusto e salute e l’agrichef Enzo Barbieri che parlerà di Racconti del mondo delle conserve in Calabria opportunità di lavoro e sviluppo.

Storie di Pane e olio è il titolo del momento che sarà curato dallo chef Andrea Zazzaro.

ALLA TAVOLA ROTONDA ANCHE COMMISSARIO ARSAC CALIGIURI

Alle ore 18,30 si terrà invece la tavola rotonda con dibattito aperto al quale, coordinati dal giornalista Luigi Grandinetti, parteciperanno Agostino Brusco, direttore delle Riserve naturali regionali del Lago di Tarsia e della foce del Crati; Fausto Molino, consigliere delegato alle politiche agricole, Roberto Cannizzaro, consigliere delegato al turismo e marketing territoriale, Fulvia Michela Caligiuri, Commissario Arsac e Gianluca Gallo, assessore regionale all’agricoltura.

ZAFARANI CRUSCHI E TAMARRATA NELLA COOKING CLASS DELL’AGRICHEF BARBIERI

Seguirà la cooking class dell’agrichef Enzo Barbieri che preparerà gli zafarani cruschi e la Tamarrata, ricetta storica contadina per provare la qualità dell’olio novello, il percorso gastronomico a cura del Circolo anziani Maria Santissima e l’intrattenimento musicale a cura de Le Calabriselle.