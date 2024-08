Morano si tinge di verdeoro: torna la Festa italo-brasiliana

Organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sabato 24 agosto torna la Festa italo-brasiliana. Una serata variopinta, che si preannuncia ricca di sorprese, all’insegna del folklore, della gastronomia e dell’artigianato tipici, elementi che si fonderanno alle evidenze architettoniche e paesaggistiche del posto per dar vita a una straordinaria esperienza multisensoriale.

Dalle 20.30, Piazzetta San Bernardino si trasformerà in un teatro a cielo aperto, dove si alterneranno le esibizioni della Banda Cipò Cravo e del Gruppo Internazionale Capoeira School. A seguire, il Gruppo Folk Coro del Pollino porterà in scena i ritmi classici della tradizione calabrese, creando un mix di “passi e mosse” unico e coinvolgente.

Uno spazio specifico sarà dedicato ai saluti istituzionali e ai commoventi videomessaggi pervenuti dal Sud America.

La manifestazione, inserita nel cartellone “Morano r-Estate nel borgo 2024”, patrocinata e sostenuta dalla Regione Calabria, rappresenta un’occasione per celebrare i forti legami che uniscono la comunità moranese a quella gemella di Porto Alegre. Ma è anche uno stimolo per continuare a costruire ponti tra mondi e culture differenti. Culture che nel tempo hanno dimostrato di sapersi incontrare e interagire proficuamente, accomunate come sono dal medesimo desiderio di integrazione e pace.