Comunità energetiche: nuova apertura a Cosenza

Le comunità energetiche rappresentano il futuro nel campo della gestione intelligente e attenta all’ambiente dei consumi energetici di privati e imprese. Lo ha capito l’Unione Europea, che ha istituito una serie di misure a sostegno di queste iniziative, utili per raggiungere l’obiettivo del 42,5% di fonti energetiche rinnovabili entro il 2030. E, in attesa dell’approvazione da parte del governo del decreto che normerà la gestione degli incentivi, le imprese si attivano per essere pronte quando arriverà. Fotovoltaica Srl, azienda pioniera del fotovoltaico in Calabria e tra le prime in Italia, per esempio, lo ha fatto aprendo una nuova sede dedicata proprio alle comunità energetiche. Il secondo centro, che si aggiunge a quello storico di Corigliano Rossano, ha già aperto i battenti a Cosenza. “L’obiettivo è diventare un punto di riferimento per i cittadini, per fargli conoscere i vantaggi derivanti dall’adesione ad una comunità energetica” spiega l’ingegner Cataldo Romeo, amministratore unico della società, che racconta dei “contatti già avviati anche con realtà siciliane e toscane”. Del resto la professionalità di Fotovoltaica Srl è nota ben oltre i confini della Calabria e della Basilicata, territori in cui l’azienda opera da sempre, dal momento che è una delle poche realtà a livello nazionale ad avere già avviato una comunità energetica, che tutt’ora gestisce: quella di Amendolara, piccolo comune in provincia di Cosenza. La nuova sede dell’azienda, in cui lavorano stabilmente l’Ingegnere Deborah Iazzolino ed Eleonora Rizzuto, con la collaborazione scientifica della ricercatrice la Dott.ssa Maria Francesca Lucente, rappresenta la base operativa per la creazione di comunità energetiche rinnovabili, gruppi di utenti che decidono di unirsi al fine di produrre e condividere energia green. “Affianchiamo le imprese del territorio, gli enti pubblici locali, i condomini nell’iter di costituzione e sviluppo delle configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili, sia dal punto di vista normativo che organizzativo, prendendo completamente in carico la creazione, l’accesso al credito e agli incentivi, nonché la gestione e lo sviluppo della CER” aggiunge l’amministratore. Insomma, la nuova sede aziendale di Cosenza, con i suoi servizi e soluzioni è già pronta a supportare gli interessati nell’intraprendere insieme il percorso della transizione energetica. L’obiettivo? “Essere presenti nel capoluogo bruzio e nel suo hinterland, per dare piena disponibilità nell’offerta dei nostri servizi e del nostro know-how nel settore delle rinnovabili, cercando di garantire una proficua interconnesione con il territorio verso una rivoluzione green e sostenibile”.