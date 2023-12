Torna il presepe vivente a Panettieri

“Uno stop durato qualche anno ma a Panettieri, piccolo borgo in provincia di Cosenza, il 2023 è l’anno in cui riprende il cammino di una delle iniziative più apprezzate e visitate durante le festività natalizie. È il “Presepe vivente” che in sei giorni attira migliaia di visitatori affascinati dai dettagli curati con maniacale precisione, dall’atmosfera resa accogliente e calda, dalle scene che inducono emozioni e stupore.

Una realizzazione resa possibile dall’esperienza maturata, a Panettieri infatti da ben 19 anni per tre mesi all’anno tutto è orientato verso la costruzione del Presepe, la viabilità cambia, le strade assumono un aspetto diverso, le piazze sono letteralmente rivestite per dar vita ad ambienti che proiettano i visitatori in una dimensione di duemila anni fa.”

L’ attivissima Proloco di Panettieri, l’ Amministrazione Comunale guidata egregiamente dal Sindaco Parrotta e tutta la Comunità sono pronti a regalare una esperienza decisamente magica a chi verrà a vivere queste giornate di Presepe. 25-26 -30 Dicembre , 1-5-6 Gennaio dalle ore 17 alle 20