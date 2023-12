Il 28 dicembre a Cosenza l’inaugurazione della mostra di Giuseppe Gallo

Giovedì 28 dicembre, alle ore 18.00, nei nuovi spazi della Galleria Ellebi, in Piazza Ortale n. 20, si inaugurerà la mostra di Giuseppe Gallo, “un nomade mai solitario – scrive Lorenzo Madaro nel suo testo critico – perché attraverso il proprio lavoro compie un viaggio costante, dialogando idealmente con differenti ambiti della ricerca, muovendosi con disinvolta libertà tra differenti linguaggi. Questa mostra segna un ritorno nella propria terra d’origine, la Calabria, un vero e proprio percorso di lettura di alcuni passaggi cruciali della sua pittura, attraverso una selezione ragionata di opere su carta e sculture della produzione più recente, alcune concepite appositamente per il progetto.

Con la mostra di Gallo si inaugurerà anche la nuova galleria Ellebi, uno spazio in cui ha preso forma il particolare progetto della “Dimora d’arte”, all’interno della quale sono state create le “Residenze d’arte”, un luogo di soggiorno per gli artisti nazionali e internazionali e di ospitalità per i viaggiatori e i visitatori. Gli ospiti vivranno a contatto diretto con l’artista, che potrà risiedere presso la struttura e mostrare ai visitatori le fasi dei suoi lavori. Gli spazi della dimora, così come le due stanze, ospiteranno opere e sculture di artisti storicizzati fino alle nuove generazioni. Da Michelangelo Pistoletto a Cesare Berlingeri, da Serafino Maiorano ad Alex Pinna. E ancora Giulio Telarico, Vincenzo Marsiglia, Barbara Bonfilio, Nando Crippa, Giovanni Talarico, Arjan Shehaj, Giovanni Fava e Alessio Ancillai. Tanti altri artisti nei prossimi mesi abiteranno lo spazio trasformando la dimora in una

residenza vibrante e dinamica.

Il catalogo della mostra, con un testo critico di Lorenzo Madaro, sarà presentato al termine

dell’esposizione prevista a fine febbraio ’24.