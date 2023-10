Corigliano-Rossano presente alla a 60ª edizione del TTG Travel Experience di Italian Exhibition Group a Rimini con Calabria Straordinaria. 2.700 brand espositori, mille buyer esteri, il 58% dall’Europa e il 42% provenienti dal resto del mondo, anche grazie al programma di incoming di agenzia Ice e ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale; oltre 200 eventi con più di 250 speaker, una fiera rinomata e di grande impatto. Il più importante marketplace italiano per l’industria del travel e hospitality firmato Ieg-Italian Exhibition Group, partito l’undici ottobre e che si chiuderà domani – venerdì 13 – in contemporanea con InOut, format dedicato ai professionisti del contract, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per l’industry del travel di tutto il Mediterraneo. Tema portante della nuova edizione è l’Utopia, nella sua accezione wildiana di ideale raggiungibile, emblema del rinnovamento di un’industria turistica sempre più sintonizzata con i nuovi valori del viaggiatore. Il concetto di viaggio sta mutando: da occasione di evasione a spazio di armonia con l’ambiente, le questioni sociali e gli esseri viventi” Un tema che verrà discusso anche nelle nove arene di Ttg Travel Experience con il ricco palinsesto di incontri di Think Future, tra i quali spicca l’attesa presentazione di Vision +24, l’appuntamento che ispira l’industry del turismo del prossimo futuro. Corigliano-Rossano porta in esposizione, con il Castello Ducale, lo storico museo Amarelli e il Museo Diocesano e del Codex, il nostro bene Unesco, il Codex, la meraviglia dei nostri paesaggi, il Patire, le chiese, i centri storici. La Regione Calabria è presente anche quest’anno nel padiglione A7 con oltre 40 brand espositor.

«Una manifestazione importante per cui è irrinunciabile esserci – ha affermato l’assessore al turismo Costantino Argentino, presente in fiera – perché rappresenta un laboratorio di idee per operatori di tutto il mondo; una fonte di informazione ed ispirazione per la ricerca di nuove tendenze, format turistici e ispirazioni dei consumatori. Un posto ideale, visti anche i temi di tendenza che legano gli eventi in fiera per promuovere il nostro territorio».