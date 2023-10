Cosenza, Francesco Turco (Commissione urbanistica): “Stiamo scrivendo una storia bella ed esaltante e per questo diamo fastidio”

“Cosenza, grazie all’azione portata avanti dal sindaco Franz Caruso, sta risorgendo dalle macerie in cui è stata trovata. Una rinascita che è sotto gli occhi di tutti perché fatta di azioni e fatti concreti. Non ultimo il prossimo bilancio di previsione che, nonostante le criticità ancora in essere, ci consentirà di guardare al futuro con maggior ottimismo. Senza voler fare l’elenco di quanto realizzato, per non tediare chi legge, mi preme ricordare l’avvio di innumerevoli opere materiali e immateriali che stanno ridando respiro alla nostra Cosenza, come, per fare un solo esempio, l’intervento per la messa in sicurezza di Corso Vittorio Emanuele, a Portapiana, interrotto dal 2018 a cui ne seguiranno altri 10, tutti concentrati nel Centro Storico e zone contermini, tra cui Donnici, località Jassa, Sant’Ippolito e Borgo Partenope”.

Lo afferma il presidente della commissione Urbanistica, Francesco Turco che sostiene: “Ritengo epocale, inoltre, l’opera di riqualificazione che nelle prossime settimane partirà nei quartieri di Serra Spiga/San Vito, per più di 8 milioni di euro. Risorse di straordinaria portata che questa parte di territorio non ha mai visto investite e che serviranno per meglio legarlo e avvicinarlo al resto della città. Così come è epocale l’insediamento di un corso di laurea dell’Unical nel nostro meraviglioso Centro Storico, che sta respirando aria nuova, di rilancio e ripresa sotto ogni punto di vista grazie ai progetti di Agenda Urbana e CIS.

A voler tacere, ovviamente, del potenziamento del servizio idrico, della pulizia e del decoro urbano con centinaia di discariche abusive smantellate e bonificate, della copertura delle buche e del ripristino del manto stradale in gran parte del territorio, del riordino della viabilità ecc. ecc.. E ovvio che se si pensa che tutto questo, ma ci sarebbe tanto altro da aggiungere, è stato posto in essere in soli 20 mesi di amministrazione targata Franz Caruso, qualcuno e anzi, più di qualcuno, comincia ad avere qualche brutto mal di pancia. Stiamo dando fastidio, Franz Caruso dà fastidio, la sua visione di città che sta realizzando, il suo pragmatismo, il suo rapporto costante e continuo con i cittadini, la sua determinazione, la sua schiena dritta è un problema per qualche politicante, figlio di un vecchio modo di far politica, di tipo, per intenderci, trasversale e populistico.

Sono quelli a cui dà fastidio se il sindaco Franz Caruso alza la voce contro la Regione Calabria a difesa del diritto alla salute dei cittadini pretendendo la realizzazione del nuovo ospedale Hub di Cosenza, se si indigna contro la Regione Calabria per aver accettato supinamente un dimensionamento scolastico che porterà alla perdita di 29 autonomie scolastiche solo nella nostra provincia, se protesta perché si apprende dalla stampa, dalla sera alla mattina, che si vuole scippare a Cosenza ed alla sua importante area urbana anche la metropolitana leggera etc. Il tutto mentre loro stanno zitti, accettano supinamente le scelte fatte sulla testa dei cittadini e per difendersi da questo (tattico) assordante loro silenzio, rilanciano e accusano. Arrivando ad entrare nel merito di vicende che conoscono solo per sentito dire. La vergogna alle nostre latitudini è proprio un optional!”

“Vada avanti Franz Caruso, vai avanti Sindaco – conclude Francesco Turco – nella strada intrapresa oggi come allora sono orgoglioso di essere parte della tua squadra di maggioranza. I cittadini soprattutto, che non hanno l’anello al naso e non credono più ai falsi vittimismi ed alle demagogiche prese di posizioni, e sono al nostro fianco. Non sono neanche due anni e stiamo già contribuendo a scrivere una storia bella ed esaltante che non si arresterà”.