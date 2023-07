“Premio Scintille Cultura Calabria 2023”, il 5 agosto al Wood Natural Beach di Bonifati (CS): ospite l’attore Alex Belli

Sarà Bonifati, una delle perle del Tirreno cosentino, ad ospitare sabato 5 agosto alle ore 22.00, presso il Wood Natural Beach (Loc. Paneduro), il Premio Scintille Cultura Calabria, ideato e promosso dall’imprenditore Sergio Mazzuca.

Il Premio, giunto alla decima edizione, è un evento prestigioso che celebra alcune tra le menti brillanti calabresi che hanno dato contributi significativi nel campo della cultura, della medicina, del sociale, del giornalismo, dell’imprenditoria, della musica, a livello nazionale e internazionale.

«Il decimo anno del Premio rappresenta un compleanno importante, poiché significa che possiamo ancora esprimere tanta riconoscenza ai molti calabresi che, attraverso la passione per il lavoro, non hanno mai dimenticato le proprie origini – ha dichiarato Sergio Mazzuca. Per questa edizione speciale, infatti, abbiamo scelto di consegnare ai premiati un simbolo importante che rappresenta il nodo come promessa d’amore per la propria terra e segno di profonda amicizia».

Sono diversi i riconoscimenti previsti in questa edizione: per “Cultura digitale”, premio a Silvio Sangineto, Director of Product Design & User Research a Microsoft in Silicon Valley (California). Guida i team che hanno l’obiettivo di avanzare e semplificare l’uso del Cloud e intelligenza artificiale per oltre il 95% delle Fortune 500 companies, le aziende più grandi del pianeta. Il suo ruolo è quello di umanizzare la tecnologia, renderla più semplice ed appetibile al resto della popolazione mondiale.

Per la categoria “Giornalismo”, premio a Cecilia Primerano, giornalista parlamentare e caposervizio alla redazione interni del Tg1.

Altro riconoscimento, per la categoria “Imprenditoria”, all’azienda Mulinum, fondata da Stefano Caccavari dal sogno di dar vita a una filiera del grano che parte dalla coltura in biologico di varietà di semi esclusivamente locali.

Per la categoria “Medicina”, il premio sarà conferito al giovane cardiologo Marco Alfonso Perrone, e docente all’Università di Roma Tor Vergata che è stato di recente insignito del premio “Young Scientists Award”, riservato ai migliori ricercatori con meno di 40 anni.

Per la categoria “Sociale” il premio andrà ad Antonella Veltri e all’associazione D.i.Re, la Rete nazionale dei Centri antiviolenza, da lei presieduta.

Il nuovo riconoscimento riservato ai “Giovani talenti” sarà conferito a Serena Giardino, dottoranda in fisica al Max Planck Institute for Gravitational Physics di Potsdam, in Germania, la quale esplora la teoria della gravità di Einstein e l’evoluzione dell’universo.

A Giacomo Triglia il premio per la categoria “Musica e Spettacolo”. Un vulcanico regista calabrese che ha diretto e scritto centinaia di video musicali per Sony, Universal e Warner con artisti come Jovanotti, i Maneskin, Luciano Ligabue, Brunori Sas, Lucio Dalla, Samuele Bersani, e molti altri. Ha firmato la regia di pubblicità e docufilm per Mulino Bianco, Dolce&Gabbana, Disney Channel, Sky Arte, RaiPlay, Spotify e RedBull.

La serata sarà condotta dalla giornalista Valentina Zinno insieme all’ospite speciale, l’attore e showman Alex Belli.

Nel corso della serata sfileranno i capolavori dell’alta gioielleria di Damiani Group, mentre l’apertura della serata e il gran finale sarà affidato agli archi dell’Orchestra sinfonica Brutia.