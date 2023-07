Anniversario della Strage di via D’Amelio: a San Fili (CS) il 19 luglio l’incontro dedicato a Paolo Borsellino

Nel giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio il Presidio Libera di Cosenza “Sergio Cosmai” ha inteso organizzare, in collaborazione con l’amministrazione comunale di San Fili, un dibattito a più voci sul tema “La strage di via D’Amelio: l’agenda rossa e depistaggi“.

Mercoledì 19 luglio alle 21.30, in piazza Mario Nigro a San Fili, il giornalista e scrittore Arcangelo Badolati dialogherà con Michele Maria Spina, Questore di Cosenza, S.E. Mons. Giovanni Checchinato, Arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, Alessandro Aiello, PM Antimafia della Dda di Catanzaro, Ercole Giap Parini, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria.

Letture a tema a cura di Marianna Esposito per Teatro Rossosimona.

In apertura i saluti della Sindaca di San Fili Linda Cribari e della Referente del Presidio Libera di Cosenza Franca Ferrami.

L’iniziativa è stata patrocinata dal Circolo della Stampa di Cosenza “Maria Rosaria Sessa”.