31° anniversario dalla morte di Paolo Borsellino, FdI Cosenza: “Il 19 luglio, presenti alla storica manifestazione in piazza XX settembre”

“La lotta alla mafia dev’essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della continuità e quindi della complicità”.

È con queste parole, ancora attuali, di Paolo Borsellino, che il coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Cosenza intende aderire, come ogni anno, alla storica manifestazione in ricordo della figura del giudice Borsellino, che si terrà il 19 luglio alle 18:30 in Piazza XI Settembre a Cosenza.

La manifestazione è organizzata come consuetudine dall’associazione Rievoluzione Calabria, e quest’anno ricorrono 31 anni dalla strage di Via D’Amelio, in cui furono assassinati Paolo Borsellino e la sua scorta.

Dopo la morte Borsellino, insieme al giudice Falcone, divenne un esempio della lotta alla mafia, un simbolo per l’Italia giusta e bella.

Per alcuni, in realtà, Borsellino era un esempio ed un simbolo già in vita. Basti ricordare quando il 19 maggio 1992, prima delle stragi di Capaci e D’Amelio, i parlamentari del Movimento Sociale Italiano candidarono e votarono Paolo Borsellino a Presidente della Repubblica!

Noi vogliamo continuare a ricordarlo, perché con il suo modo di vivere, per quello che Egli ha rappresentato, sia da esempio, ancora oggi, per le giovani generazioni.

Coordinamento Provinciale Fratelli d’Italia Cosenza