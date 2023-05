Granata (Valle Crati): “Un plauso per il nuovo corso di laurea Unical in ‘Tecnologie del mare e della navigazione'”

“Oggi nella giornata Europea del mare, ho partecipato alle 9,30 presso l’Aula Caldora dell’Università della Calabria alla presentazione del nuovo corso di Laurea in “Tecnologie del Mare e della Navigazione” a cura del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente. I lavori sono stati introdotti dal prof. Mario Maiolo che è il referente del corso di laurea e a cui faccio i complimenti per l’esposizione. Bisogna formare le nuove generazioni, per come prevede il corso di laurea, con una attività didattico-formativa che sarà caratterizzata da un approccio teorico-pratico che prevede una stretta integrazione e interrelazione tra momenti di trasmissione teorica dei contenuti professionalizzanti (attività d’aula) e fasi applicative con attività di laboratorio, che si svolgeranno presso la Stazione Sperimentale Marina di Capo Tirone – Hub di ricerca del Laboratorio di “Gestione Sostenibile delle Risorse Idriche” del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente dell’Università della Calabria, con visite di studio e stage presso Compagnie di Navigazione, Aziende ed Enti, pubblici e privati del settore, volte a mettere in pratica le conoscenze acquisite. Da parte nostra le istituzioni pubbliche devono fare la loro parte con stage e tirocini con l’Università della Calabria per promuovere la competenza e la cultura della legalità nel settore ambientale”.

Lo dichiara il Presidente del Consorzio Vale Crati Avv. Maximiliano Granata .