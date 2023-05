Premio Sila, lo scrittore Peter Cameron a Cosenza per presentare la sua ultima opera “Cosa fa la gente tutto il giorno?”

Tutto pronto per accogliere, mercoledì 24 maggio a Cosenza, lo scrittore statunitense Peter Cameron che, nella città bruzia, arriverà dopo la partecipazione al Salone del Libro di Torino.

Con l’autore di “Un giorno questo dolore ti sarà utile” (Adelphi) la Fondazione Premio Sila, presieduta da Enzo Paolini, apre così agli “internazionali”, inaugurando un nuovo filone di incontri che guarda alla letteratura straniera.

Più in particolare l’appuntamento è in programma negli spazi di Palazzo Arnone, nel cuore del centro storico, alle ore 18. Peter Cameron, in dialogo con l’agente letterario Marco Vigevani, presenterà la sua ultima opera, sempre edita da Adelphi, intitolata “Cosa fa la gente tutto il giorno?”.

Una undicesima edizione, quella del Sila, diretto da Gemma Cestari, che, dunque, si mostra piena di sorprese: Cameron segnerà il passaggio dalla decina alla cinquina 2023 delle opere finaliste, le quali – dopo la chiusura delle votazioni da parte del comitato dei lettori che orienteranno le scelte della giuria tecnica – verranno annunciate.

L’AUTORE – Scrittore statunitense, classe 1959, Peter Cameron si è laureato all’Hamilton College di New York nel 1982 in letteratura inglese.

Ha venduto il suo primo racconto al “The New Yorker” nel 1983 dove ha successivamente pubblicato numerose altre storie. Il suo primo romanzo è stato una raccolta di racconti dal titolo In un modo o nell’altro, pubblicato da Harper & Row nel 1986 (in Italia da Rizzoli). Il suo secondo romanzo, The Weekend, è stato pubblicato nel 1994 da Farrar, Straus & Giroux, che ha anche pubblicato Andorra, nel 1997 e Quella sera dorata nel 2002.

Ha pubblicato anche Un giorno questo dolore ti sarà utile (2007), Paura della matematica (2008), Coral Glynn (Adelphi 2012), Gli inconvenienti della vita (Adelphi 2018), Cose che succedono la notte (Adelphi 2020) e Anno bisestile (Adelphi 2021).