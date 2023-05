A Cariati nasce l’esecutivo Minò: deleghe a tutti i componenti della lista

Maria Crescente vicesindaco con delega all’edilizia residenziale pubblica, alle pari opportunità, alle politiche per la famiglia, alla polizia municipale e al trasporto pubblico urbano. Francesco Cicciù assessore ai lavori pubblici, contenzioso ed affari generali, personale, verde pubblico, bilancio e programmazione. Tommaso Critelli assessore all’urbanistica, viabilità rurale, usi civici, servizi comunali. Valentina Acri Arcudi assessore alle strategie attive per il lavoro e la formazione, politiche per l’infanzia, promozione e valorizzazione del centro storico. Nasce ufficialmente la nuova Giunta Municipale guidata da Cataldo Minò.

Ad assegnare le nomine, nel pomeriggio di oggi, venerdì 19, è stato lo stesso neo Primo Cittadino che terrà per sé le deleghe alla Protezione Civile e Sanità.

Le restanti deleghe, così come annunciato nel corso della campagna elettorale – saranno distribuite tra tutti i consiglieri comunali eletti ed i candidati non eletti della lista Insieme. Saranno ufficializzate – fa sapere il Sindaco – nella prima Assise civica.

Il gruppo consiliare di maggioranza indicherà come candidato Presidente del Consiglio Comunale la consigliera Alda Montesanto.