Torna a Cosenza l’iniziativa “Profumo di mamma”

Per tutta la giornata di Sabato 13 maggio, la Fondazione il Cuore in una Goccia sarà in Piazza XI settembre, a Cosenza, con le profumatissime piantine di lavanda per festeggiare tutte le mamme.

La Fondazione il Cuore in una Goccia è un ente benefico che affianca e sostiene le mamme e le famiglie che affrontano, in gravidanza, una diagnosi di patologia del proprio bambino. Nata dal desiderio di tre calabresi, il Prof. Giuseppe Noia – Direttore dell’Hospice Perinatale – Centro per le Cure Palliative Prenatali e Post-natali “Santa Madre Teresa di Calcutta” della Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S. di Roma e Presidente della Fondazione il Cuore in una Goccia Onlus, la Dott.ssa Anna Luisa La Teano – Cofondatrice e Responsabile del Braccio FamiliareTestimoniale del Cuore in una Goccia e la Sig.ra Angela Bozzo, Cofondatrice e Responsabile del Braccio Spirituale e della Rete psicologi del Cuore in una Goccia, la Fondazione collabora da diversi anni con alcuni importanti istituti ospedalieri, tra cui il Policlinico Gemelli di Roma, per supportare le famiglie seguite nell’ambito dei percorsi di Hospice Perinatale.

Il messaggio portato dalla Fondazione sarà, dunque, quello della bellezza della vita che nasce anche quando è fragile e dell’essere accanto alle famiglie, passo dopo passo, per affrontare insieme anche i percorsi più difficili, per far sì che “maternità” sia sempre sinonimo di vita e di gioia.

Un messaggio compreso dai cosentini che nella scorsa edizione hanno dimostrato la loro sensibilità sul tema con una presenza in piazza numerosa e tanta voglia di saperne di più.

Attraverso l’iniziativa “Profumo di mamma”, con un piccolo contributo, si potrà ritirare una piantina di lavanda da donare alla propria mamma e si sosterranno i progetti promossi dal Cuore in una Goccia.