A Cassano allo Ionio nasce l’Associazione politico-culturale “ArticoloVENTUNO”

Le comunità del nostro meridione versano in uno stato preoccupante, dove il degrado socio-culturale e politico, ha ormai investito tutte le dimensioni del vivere comune. Questo fenomeno purtroppo è ancor più accentuato nella nostra cittadina, dove fa coppia con una gravissima crisi economica che non conosce limiti e che provoca ogni giorno nuove sacche di povertà ed uno spopolamento del territorio. Uno stato comatoso che rischia di essere irreversibile e che compromette seriamente il futuro delle generazioni presenti ed avvenire.

Da questo assunto e dalla consapevolezza che è ormai tempo a Cassano di porre un freno a tali fenomeni degenerativi ed invertire la rotta, spinti da un forte senso civico di responsabilità, diversi liberi cittadini hanno inteso mettersi insieme per condividere idee, energie ed esperienze culturali e creare così un luogo di confronto e di discussione che stimoli una riflessione nell’opinione pubblica e sia da pungolo alla politica cittadina silente ed alle istituzioni: l’associazione politico-culturale “ArticoloVENTUNO”.

L’associazione già dal e nel suo nome intende richiamare quegli antichi ma senza tempo valori, principi e metodi fondanti della democrazia che oggi sono gravemente a rischio, e che per questo occorre ancor di più con l’impegno e l’azione difendere e tutelare.

Il manifesto politico-culturale rappresenta il DNA di ArticoloVENTUNO e stride completamente con il presente: ci si ispira all’impegno sociale e politico come servizio alla comunità per il bene comune, al rifiuto dei clientelismi, dei personalismi e degli atti vessatori, al senso di responsabilità – indispensabile per costruire una comunità unita più giusta e più equa, all’etica pubblica, ma anche e soprattutto alla promozione della cultura civica, intesa come presenza democratica competente nella vita amministrava della città, attraverso la conoscenza, l’approfondimento e la discussione di temi politico-amministrativi fondamentali per la qualità della vita di chi abita il territorio cassanese.

ArticoloVENTUNO non è un partito politico, è completamente indipendente dai colori politici e perciò non ha alcuna tessera. È invece un think tank, un luogo di pensiero e di discussione, una vera e propria casa dove ci sarà spazio per tutti coloro i quali intendono non più e non solo professare, ma anche mettere in pratica nel quotidiano idee ed azioni per rinvigorire la vita democratica della propria comunità.