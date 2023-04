La lectio magistralis di Franco Filareto al Circolo Culturale Rossanese

Anche il secondo corso intergenerazionale di Filosofia si è concluso il 31 marzo con l’ultima Lectio Magistralis alla consistente presenza di pubblico attento ed interessato alle lezioni del professor Franco Filareto.

Come per il primo corso, anche per questo secondo è stato sottoscritto un accordo con il Polo Liceale rossanese, guidato dal D. S. Antonio F. Pistoia, per fornire ‘crediti formativi ai numerosi giovani studenti partecipanti ai quali, al termine, nella sede del Circolo culturale Rossanese, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione –

L’infaticabile presidente del Circolo Culturale Rossanese Tonino Guarasci ha portato a termine anche questo ambizioso progetto con grande impegno e scrupolosità. “Sia il primo Corso sul tema “Alle origini della Filosofia Naturalistica Jonico-Meditarraneo-Greca” (tenuto a novembre-dicembre 2022) sia il secondo corso sul tema “Alle origini della Filosofia Umanistica Sofistica e Socratica, dei grandi Sistemi Platonico e Aristotelico, delle Filosofie Ellenistiche dei percorsi per la Felicità” ( tenuti nel febbraio e marzo scorsi) sono stati svolti nella sala rossa di palazzo San Bernardino – dichiara Guarasci.

Siamo partiti con l’intento di utilizzare il salone e i locali del nostro Sodalizio, ubicato a piazza Steri, ma dopo i primi giorni di iscrizioni ci siamo resi conto che sarebbe servito un locale più ampio. Pertanto abbiamo chiesto il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la disponibilità della sala grande del S. Bernardino. Le richieste sono state accolte favorevolmente e abbiamo già ringraziato il Sindaco e l’Assessore alla Cultura e con la presente reiteriamo i sentiti ringraziamenti.

A conclusione della prima fase del Corso di Filosofia non pensavamo di continuare, ma le richieste sono state davvero tante e con piacere abbiamo organizzato un secondo Corso, grazie alla disponibilità del professor Franco Filareto – continua il presidente. Non ritenevamo che una disciplina così specifica e lontana dai comuni interessi di questa fase storica complessa e difficile attirasse così tanta attenzione ed invece, grazie alla professionalità ed all’affabilità del nostro relatore, giovani e diversamente giovani non sono mai stanchi di stare ad ascoltare con viva partecipazione.

Ci è stato richiesto di continuare ancora per un terzo step, ma sinceramente in questo momento non ce la sentiamo di prendere impegni, vedremo in seguito il da farsi – conclude Tonino Guarasci”.

Anche il professor Filareto è soddisfatto dell’andamento di questo secondo step. “Quando il presidente Guarasci mi ha chiesto di fare un corso sulla filosofia ero titubante – dichiara il professore Filareto. Non pensavo che Aristotele, Socrate, Platone e compagnia potessero interessare un pubblico eterogeneo. Mi sembrava inattuale dialogare su argomenti filosofici non in linea con il “pensiero debole” e distratto di oggi. Mi sono dovuto ricredere. Gli oltre duecento iscritti, quasi sempre presenti, vigili, interattivi hanno rivelato una domanda diffusa di Filosofia per ritrovarci e socializzare alla ricerca di risposte agli interrogativi di senso e di destino che urgono nella coscienza di ogni uomo e di ogni età.

I numerosi presenti mi hanno chiesto di continuare in questo percorso “sinodale” di cammino insieme ad individuare luci o cercare luci tra le nebbie, le tenebre, le inquietudini di oggi. Non mi tiro indietro per l’amore che provo verso la mia città e la mia Comunità di appartenenza e per la mia scelta di vita della “restanza”. Ne parlerò col presidente Guarasci e con i soci del Circolo Culturale e decideremo di comune accordo”– conclude Filareto.