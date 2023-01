Oggi a Cosenza la presentazione del libro di Nicola Bruno, “Giovan Battista De Micheli. Tra cuore, penna e spada (1755-1807)”

Mercoledì 4 gennaio 2023, alle ore 17 , nella sala Telesio dell’hotel Royal (il salotto culturale di Cosenza) si terrà il terzo appuntamento letterario, in cui verrà presentato il saggio storico di Nicola Bruno , Giovan Battista De Micheli. Tra cuore, penna e spada (1755-1807), pubblicato lo scorso agosto dalla casa editrice Progetto 2000 di Cosenza.

All’incontro porteranno i loro saluti: il sindaco di Cosenza Franz Caruso e il direttore dell’Archivio di Stato di Cosenza Antonio Orsino. Quattro gli interventi previsti: Antonello Savaglio della deputazione di Storia patria della Calabria, Bianca Rende consigliere comunale di Cosenza, lo psicologo Gaetano Marchese e il presidente dell’Accademia Cosentina Antonio d’Elia.

La parte musicale, affidata alla classe di canto dell’Accademia “F.S. Salfi” prevede alcune canzoni di musica leggera e della tradizione natalizia, con la partecipazione di Agnese De Luca, Paola Capolei, Francesca Olia, Alice Petrassi, Angelica Carelli, gli allievi sono diretti dai maestri Silvana Gaeta e Francesca Olia.

Il coordinamento della serata è di Demetrio Guzzardi, editore cosentino e patron della rassegna, l’intervento concluso sarà dell’autore del saggio Nicola Bruno, avvocato cassazionista e giornalista pubblicista.

IL PERSONAGGIO DEL LIBRO

Giovan Battista De Micheli, di nobili origini, era nato a Longobardi, il 22 maggio 1755. Compiuti gli studi giuridici, sposò, nel 1788, la cugina Angela Pizzini e dal loro matrimonio nacquero dieci figli. Nel 1799, tra i più fedeli seguaci del cardinale Fabrizio Ruffo, fu membro della Giunta di Stato e del Tribunale Supremo dell’Armata; poi uditore di Catanzaro. Protagonista nel 1806 della guerra d’insurrezione calabrese, fu nominato vice preside e caporuota dell’Udienza provinciale di Cosenza nonché formatore dei corpi militari. Da gennaio 1807 fu preside «pel re Ferdinando». Il 12 febbraio 1807 (mercoledì delle ceneri) fu ucciso, a soli 52 anni, nel castello di Fiumefreddo Bruzio. Dopo la sua morte la resistenza antifrancese dei calabresi degenerò in mero brigantaggio.



