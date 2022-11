Festa patronale, sabato 5 tornano a Cariati (CS) le “Leonardiadi”. Il Sindaco: “Coltivare senso di appartenenza”

“Promuovere la partecipazione attiva alla vita della comunità; continuare a rendere vivo il centro storico; far accrescere il senso di appartenenza e trasmettere soprattutto alle nuove generazioni il senso della memoria e dell’identità. Sono gli obiettivi sottesi alle LEONARDIADI – I GIOCHI DELLA TRADIZIONE CARIATESE in programma per sabato 5 novembre alle ore 18,30. In piazza Plebiscito si sfideranno le squadre composte da 5 partecipanti. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 4 novembre chiamando al numero 3312088349”.

È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco invitando soprattutto i più giovani a partecipare a questo momento di condivisione.

“Per le Leonardiadi, i NUNCEPACE STREET ART terranno performance di magia, giocoleria, bolle di sapone, monociclo e fuoco.

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la commemorazione dei caduti di tutte le guerre si terrà venerdì 4 novembre alle 10,30 con la santa Messa nella Concattedrale S. Michele Arcangelo alla quale seguirà la cerimonia commemorativa con la deposizione della corona di alloro al Monumento dei Caduti.

Domenica 6, giorno di San Leonardo, si terrà alle 10,30 la Santa Messa nella Concattedrale. Il rituale della consegna delle Chiavi della Città da parte del Sindaco Filomena Greco al Santo Patrono si terrà a seguire in piazza Rocco Trento. La sera, alle ore 20, in piazza Plebiscito, si esibiranno i B774.

Sia sabato 5 che domenica 6 saranno allestiti nel centro storico stand con dolci della tradizioni ed attrazioni per bambini”.