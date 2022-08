A Corigliano Rossano (CS) la seconda edizione di CoRo Piano City: si parte dal tramonto nel centro storico

Torna per la seconda edizione il meraviglioso spettacolo di CoRo Piano City a Corigliano-Rossano. Per una intera serata, oggi, a partire dall’ora più bella, il tramonto, il centro storico di Rossano sarà invaso dalle note di ben settanta pianisti che si alterneranno al pianoforte nelle tre postazioni previste. I settanta pianisti arrivano da tutta Italia – Calabria, Lombardia, Emilia-Romagna – e dall’estero – nello specifico dal Portogallo. Si prevedono 1200 minuti di pura magia in note, con concerti per pianoforte, pianoforte a quattro mani, musica da camera. Dopo il successo di pubblico e critica si rinnova dunque la maratona pianistica diffusa nel centro storico per celebrare il mondo degli “ottantotto tasti”. Come per lo scorso anno sono previste tre postazioni con pianoforte a coda e gran coda. L’evento si terrà oggi a partire delle 18 alle 24 tra il Chiostro di San Bernardino, il Chiostro del Museo Diocesano e del Codex e Palazzo Madre Isabella De Rosis. Parallelamente alle performance pianistiche, ci sarà Piano City Experience con la sfilata Palazzo San Bernardino Hate Couture 2023, designer Patrizia Crupi, Azienda Tessile Bossio. Sempre a Palazzo San Bernardino si potrà visitare l’esposizione delle foto finaliste all’International Grand Prix di Fotografia – Rainbow. Inoltre, è prevista l’apertura straordinaria serale del Museo Diocesano e del Codex con ingresso ridotto dalle 20 alle 24. La realizzazione di CoRo Piano City è inserita nel cartellone del Coro Music Fest promossa dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la ProLoco Rossano, “La Bizantina” Aps e con il supporto del Centro Studi Musicale “G.Verdi”. Il direttore artistico e organizzativo è la giovane pianista rossanese Teresa Campana

Sempre oggi appuntamento con “Letture nel Borgo”, ospite del pomeriggio letterario il noto scrittore Carmine Abate, che presenterà “Il cercatore di luce”. A dialogare con l’autore Nuccia Benvenuto. Seguirà un reading musicale con Cataldo Perri – voce e chitarra, Enzo Naccarato – fisarmonica. Largo Viareggio, borgo marinaro di Schiavonea, ore 18.30

Oggi e domani l’appuntamento è con “Fossa in Festa” kermesse giunta alla sua 17esima edizione, con concerti live e dj set fino a notte fonda, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e curato da Giovanni Tarantino.

Al Quadrato Compagna, dalle 21, Cabaret 2022, a cura dell’Associazione Teatro Anch’Io