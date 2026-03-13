All’Università “Magna Graecia” di Catanzaro giornata di orientamento su professione del Commissario di Polizia

Si e’ svolta presso l’Universita’ “Magna Graecia” di Catanzaro, una giornata di orientamento professionale dedicata alla professione del Commissario della Polizia di Stato, rivolta agli studenti dell’Ateneo, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa partecipando numerosi. L’iniziativa e’ stata organizzata dall’associazione Elsa Catanzaro con l’obiettivo di illustrare ai giovani universitari le opportunita’ professionali offerte dalla carriera nella Polizia di Stato e le modalita’ di accesso al ruolo dei Funzionari.

L’evento si e’ aperto con i saluti istituzionali del Questore della provincia di Catanzaro e della Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (DiGES), unitamente ad altri Presidenti e docenti delle facolta’ che hanno contribuito ad approfondire i profili giuridici legati alla professione. Protagonisti dell’iniziativa sono stati alcuni Funzionari della Questura di Catanzaro tra cui i dirigenti della Squadra Mobile, della Digos, dell’Ufficio del Personale, dell’Ufficio Immigrazione e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nonche’ il Portavoce della Questura, che hanno illustrato agli studenti le attivita’ operative e organizzative svolte quotidianamente dalla Polizia di Stato, offrendo una panoramica concreta sulle diverse articolazioni dell’Amministrazione e sulle prospettive professionali per i laureati interessati a intraprendere questo percorso.

E’ stato inoltre evidenziato come i funzionari della Polizia di Stato possano essere considerati dei veri e propri “manager della sicurezza”, figure chiamate a coniugare competenze giuridiche, capacita’ organizzative e responsabilita’ operative nella gestione della sicurezza pubblica. In questo contesto e’ stata valorizzata la professione di Commissario della Polizia di Stato, presentata come una scelta professionale di grande prestigio e responsabilita’, capace di offrire ai giovani laureati l’opportunita’ di mettere le proprie competenze al servizio dello Stato e della collettivita’, contribuendo concretamente alla tutela della legalita’ e della sicurezza dei cittadini.