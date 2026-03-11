“La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla” - Gabriel Garcia Marquez
HomeAgoràAgorà CatanzaroFestival "Trame 2026": dal 16 al 21 giugno a Lamezia Terme la...
AgoràAgorà CatanzaroCulturaCultura Catanzaro

Festival “Trame 2026”: dal 16 al 21 giugno a Lamezia Terme la XV edizione dal titolo “Terra e Libertà”

”Terra e Libertà”. Sarà questo il titolo della XV edizione di ”Trame”, il Festival dei libri sulle mafie che quest’anno celebrerà quindici anni di impegno civile, culturale e sociale dal 16 al 21 giugno a Lamezia Terme (Catanzaro).

Un tema che, citando il film del 1995 diretto da Ken Loach, racchiude il senso profondo del festival e che invita a riflettere sulla terra come uno spazio di appartenenza e diritti, ma anche di conflitto, sopraffazione e resistenza, oggi segnato dal riemergere di fenomeni criminali che mettono in discussione libertà, autodeterminazione e futuro. Spiega Nuccio Iovene, presidente della Fondazione Trame: ”In questi quindici anni il festival si è affermato e cresciuto non solo a Lamezia e in Calabria, ma come punto di riferimento per l’antimafia nel nostro Paese. Si sono moltiplicati i luoghi del festival, diffusi nella città, e le attività della Fondazione lungo tutto l’anno, ed è cresciuta la rete di esperienze, associazioni e amici di Trame che collaborano e partecipano al festival, percorrendo lo stesso cammino. Un’occasione dunque per un bilancio e il rilancio della nostra esperienza, e per chiamare a raccolta tutti i protagonisti di questi quindici anni”.

Nel corso della sei giorni, il festival proporrà un ricco programma di incontri e panel dedicati alle nuove forme di controllo mafioso dell’economia e del lavoro, alla difesa dell’impresa libera, al rapporto tra criminalità organizzata e territori, ai conflitti armati e alle loro conseguenze sui diritti umani. Ampio spazio sarà dedicato anche al ruolo dell’informazione e del giornalismo nel contrasto ai sistemi di oppressione, alla tutela della libertà di stampa e alle trasformazioni del racconto civile contemporaneo.

Insieme agli incontri letterari, Trame 2026 offrirà momenti di approfondimento e confronto su temi di attualità e memoria, con panel dedicati alle mafie in Italia e in Europa, focus sui territori simbolo della presenza criminale, iniziative legate all’impegno civico e all’attivismo, nonché appuntamenti in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato.

”È un anno particolare, questo della quindicesima edizione di Trame. Un traguardo che segna tre lustri di un festival che è diventato il punto di riferimento di una comunità intera, sul territorio e in tutto il paese. È un orgoglio far parte di questa famiglia, che è un presidio di cultura e di trasformazione, di cambiamento, in una terra che ha bisogno di coraggio per trovare la sua libertà dal giogo dei poteri criminali. Per questo abbiamo scelto un titolo netto: Terrà e libertà. Due parole connesse l’una con l’altra. Vale per la Calabria, per l’Italia, per quei luoghi afflitti da conflitti senza fine dove le grandi potenze banchettano su civili inermi. Sarà un’edizione dove l’identità della storia di Trame si coniugherà ancora una volta all’innovazione dei linguaggi. Racconteremo i segreti dei nuovi poteri criminali, la potenza delle organizzazioni mafiose che ben conosciamo e la loro pervasività nella società. Analizzeremo le questioni sociali più di attualità: dalle guerre, appunto, alla giustizia, al diritto alla sanità pubblica, sempre più ostaggi di interessi privati, quando non criminali. Molti libri, podcast, documentari, film, spettacoli, proiezioni, musica. Attraverso una moltitudine dei linguaggi proveremo a descrivere la realtà in cui viviamo. A denunciare ancora una volta le mafie e i loro complici, a sostenere, come sempre, le famiglie che hanno visto un loro caro morire per mano dei clan. Perché Trame è ancora qui, da 15 anni: sempre dalla stessa parte”. Il messaggio di Giovanni Tizian, direttore artistico di Trame.Festival dei libri sulle mafie.

Il programma si arricchisce di spettacoli teatrali e performance che raccontano il rapporto tra mafie, società e coscienza civile, proiezioni di documentari e inchieste giornalistiche, oltre a una proposta musicale che coinvolgerà il pubblico con eventi dedicati alla creatività e all’impegno sociale. Ampio spazio sarà dedicato anche alle arti visive, con mostre fotografiche, in un percorso culturale che intreccia memoria, informazione e linguaggi contemporanei.

A quindici anni dalla sua nascita, Trame si conferma come uno spazio aperto di dialogo e confronto, capace di connettere cultura, informazione e impegno civile. Un appuntamento che continua a interrogare il presente e a costruire strumenti di consapevolezza, con l’obiettivo di rafforzare una cultura della legalità e della libertà fondata sulla conoscenza e sulla memoria.

Articolo PrecedenteLamezia, il 14 marzo al Chiostro le ragioni del NO al referendum. Fra gli ospiti Piergiorgio Morosini autore del libro “Mani Legate”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

CLAAI Città Metropolitana di Reggio Calabria: Giuseppe Bellamena eletto nuovo presidente dei panificatori

PD Calabria: “Bene i controlli della Guardia di Finanza sulla filiera dei carburanti”

Parità genere, Giusy Versace porta in Senato testimonianze di successo

Capo Colonna, inaugurato il nuovo allestimento del Museo Nazionale: l’archeologia del Santuario di Hera tra storia e inclusione

Ciclone Harry, i sindaci in audizione alla Camera: “Ora servono progetti, risorse e meno burocrazia”

Giustizia, l’appello di U.G.C.I. e MEIC: “Oltre la propaganda, il dovere di informarsi”

“8 Marzo: le socie raccontano”, Aido e Unuci Calabria organizzano un convegno online

Polistena (RC), centinaia di studenti alla “Passeggiata contro le violenze” promossa dal Lions Club “Brutium”

I casi Dardanelli e Trovato Mazza arrivano in Parlamento: le famiglie chiedono verità

Referendum del 22-23 marzo, alla Mediterranea di Reggio Calabria confronto con studenti e giuristi

Confcommercio presenta il Libro Bianco per lo sviluppo di Reggio Calabria e apre il confronto con la città

Crotone, torna a riunirsi il Consiglio comunale: i punti all’ordine del giorno

Lamezia, il 14 marzo al Chiostro le ragioni del NO al referendum. Fra gli ospiti Piergiorgio Morosini autore del libro “Mani Legate”

Università della Calabria presenta la II edizione del Master SIFAE su sicurezza e tracciabilità alimentare

“Un giorno all’improvviso #Festival”, il teatro continua il suo viaggio nei borghi della Calabria

Taurianova, mozione sul caso della “famiglia nel bosco”: «Proteggere i bambini significa separarli dalla loro famiglia?»

“Trame di Libertà”, grande partecipazione alla Biblioteca di Filadelfia per riscoprire 18 artiste dimenticate

Al via a Catanzaro “Strade di velluto”

Fiera di San Giuseppe: ecco l’edizione 2026 tra tradizione, innovazione e sostenibilità

Rigenerazione urbana del sottoponte della sopraelevata, domani la presentazione del progetto a Cosenza

Volley Tonno Callipo, parla Ilenia Cammisa: “Continuiamo a lavorare per mantenere il primato”

Reggio Calabria inaugura lo Spazio Multifunzionale per Adolescenti: nasce DesTEENazione

Borghi montani, Santoianni (Fi): “Inclusione chiave per il rilancio delle aree interne”

Teatro Comunale di Catanzaro, domenica 15 marzo per il cartellone della “Domenica d’Incanto” in scena Matteo Belli con il monologo “Solità”

Carburanti, Pd Calabria: “Bene i controlli della Guardia di Finanza, ma serve una strategia nazionale per proteggere la Calabria e l’intero Sud”

CRIC di Cannavò, lavori fermi. Quartuccio: “La comunità merita risposte e tempi certi”

Call center e progetto di dematerializzazione cartelle cliniche, Cisl e Fistel Cisl Calabria: “Servono soluzioni concrete per scongiurare gli ammortizzatori sociali e rilanciare il...

Strada provinciale Lauropoli-Sibari, il sindaco Iacobini annuncia la riapertura parziale per il prossimo 25 marzo: importante risultato del dialogo tra amministrazione e Sirio Webuild

Emergenza idrica Caloveto, Mazza: “Programmare oggi per non trovarsi domani senz’acqua”

Costituita la Fondazione ITS Academy “ARCA” per la nascita di un polo di eccellenza professionalizzante nel settore dell’abitare nella Locride

Giornata del Paesaggio 2026: le iniziative

Chiusura Museo Bova Marina a partire dal 16 marzo

Crotone: inaugurata la nuova mensa dell’istituto comprensivo Papanice

Referendum, Costante (Fnsi): “Parole Gratteri al Foglio violano art. 21 della Costituzione”

‘Ndrangheta: scarcerato Domenico Bellocco, fratello di Antonio ucciso a Milano nel settembre 2024

Operazione DDA Catanzaro, Di Giacomo: “Le mafie comandano dal carcere, è un problema di sicurezza nazionale”

100 passi verso il 21 marzo, domani al Museo del Presente l’incontro organizzato dal presidio Libera Cosenza e dal liceo Pitagora sul tema della...

10eLotto, colpo da 30mila euro a Villa San Giovanni (RC)

Lotto, in Calabria vinti oltre 46mila euro

Ripristino manto stradale a Catanzaro, tratto viale De Filippis chiuso al traffico: ecco quando

Studentessa di Catanzaro rientrata da Dubai incontra prefetto e assessora all’istruzione: “Contenta di tornare a scuola”

A Girifalco la salute delle donne rompe il silenzio: successo per l’incontro “Resilienza Donna”

Fermano il bus con un’auto, poi salgono e picchiano l’autista nel Reggino. Solidarietà dalla Filt Cgil: “Aggressioni ormai quotidiane a settore Tpl e ferroviario”

Reggio Calabria, al Cilea risate e riflessioni con Belvedere e Bocci: Peppe Piromalli porta “Indovina chi viene a cena” sul palco

Referendum, Antoniozzi: “Gratteri persona perbene ma sue parole inaccettabili”

AMA Calabria, a Lamezia Terme la grande voce di Roberta Invernizzi e le magie strumentali dell’Ensemble Barocco di Napoli

L’allarme della Cisl: “Museo archeologico nazionale e Archivio di Stato a rischio chiusura a Vibo Valentia”

Provincia di Cosenza, Di Natale: “Buon lavoro al neo presidente Faragalli”

INPS, il presidente Fava alla London School of Economics: “Creare le condizioni per il rientro dei giovani italiani all’estero”

Primarie, Battaglia: “Con tutte le forze progressiste, anche quelle che non hanno partecipato alle primarie, per scrivere insieme e programmare una Reggio migliore possibile”

Successo a Lamezia per il concerto della pianista Ilaria Sica: il Soroptimist celebra il talento e l’eccellenza femminile

Idonei PA: “Ci aspettiamo una risposta da Occhiuto”

Riapre a senso unico alternato la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” a Bagnara Calabra

Riclassificazione dei Comuni montani, Fortunato (Fai-Cisl Calabria): “Non si possono ignorare le reali condizioni di difficoltà dei territori”

Giusi Princi: “60 milioni dall’UE per rafforzare la cooperazione culturale europea”

Quel Trio il 14 marzo in concerto a Bovalino

Valorizzazione del bergamotto, audizione di Tramontana in Commissione Attività produttive a Reggio Calabria

Materiali da costruzione, Rugna (Ance Calabria): “Rincari ingiustificati segnalati da centinaia di imprese. Servono misure anche per le materie prime”

Dal 16 al 21 giugno la quindicesima edizione di Trame a Lamezia Terme

San Giovanni in Fiore alla Borsa Mediterranea del Turismo 2026: promozione nazionale e strategia territoriale

Referendum, Occhiuto: “Sì è scelta di giustizia nell’interesse dei cittadini”

Impresa Domotek, il telecronista Piero Giannico: “Finale epica”

Drusilla Foer con Venere Nemica al Teatro Politeama di Catanzaro tra ironia, mito e passione

“Egoisti di Squadra”: a Reggio Calabria la presentazione del libro di Fefè De Giorgi

Catanzaro. Perché è “Giusto dire NO”. Incontro alla Libreria Coriolano sulla riforma della giustizia

ANCE Reggio Calabria: “Impennata costi dei materiali da costruzione. Necessario intervento immediato”

“Edipus” al Teatro Primo di Villa San Giovanni (RC) – sabato 14 e domenica 15 marzo

“Donne al Centro”: il 16 marzo a Vibo Valentia confronto sul ddl Bongiorno

Reggio: il 13 marzo a Pellaro incontro del Circolo Pd sulle ragioni del no nel referendum sulla giustizia

Ricky Portera infiamma il pubblico della rassegna “Note di Stelle” inserita nel cartellone di “VacaFest 2026 – Teatri della Magna Grecia”

Quel “pizzico di follia” che andrebbe clonato. O almeno, imitato

Don Maurizio Patricello a Soveria Mannelli per la Conferenza di Quaresima “La giustizia fiorirá dalla terra”

Coppa Calabria: il 14 e 15 marzo grande appuntamento a Reggio Calabria con la Fina Four di serie C Femminile

Giustizia e Costituzione, un confronto pubblico a Villa San Giovanni sul libro del magistrato Alessandro Liprino

Retrospettiva Aldo Foti, Battaglia: “Ulteriore testimonianza reale dell’affetto che la città rivolge all’artista”

Polistena, centinaia di studenti alla “Passeggiata contro le violenze” promossa dal Lions Club “Brutium”

Il cordoglio del Sindaco Franz Caruso per la scomparsa di Ciccio De Rose, consigliere comunale di Palazzo dei Bruzi dal 1997 al 2001

Reggio Calabria inaugura lo Spazio Multifunzionale per Adolescenti: nasce DesTEENazione

La Sideco Basketball Lamezia supera 77-53 la Vis Reggio Calabria

Catanzaro ospiterà il Congresso Regionale dell’Associazione Nazionale Sociologi Calabria: focus su disabilità, tutele e sfide culturali

“Petrolmafie-Dedalo”: assolto in Appello ex presidente della Provincia di Vibo Valentia, Solano

Catanzaro: rafforzati i controlli sui prezzi dei carburanti su tutto il territorio provinciale

Locri: grande successo per il secondo incontro “diVino”

Il 28 marzo a Siderno la presentazione de “Il ragionevole dubbio di Garlasco. Un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d’Italia” di Stefano Vitelli

Chiusure notturne della galleria “Torbido”, lungo la strada statale 682 “Jonio-Tirreno”

UILTEC CALABRIA: Vincenzo Celi confermato alla guida

Periferie dimenticate, l’appello di Romania Corrao ai Commissari: “Anche queste zone sono Tropea”

Provinciali a Cosenza, Straface: “Turano primo eletto segnale di Forza Italia radicata”

Grande successo per il BST Winter Edition 2026: sport, territorio e accoglienza protagonisti ad Amantea

Presentato al Rhegium Julii il libro I racconti della cordigliera reggina di Antonino Falcomatà

Delegazione governativa del Brasile a Gioia Tauro. Cirillo: “Sinergia tra Porti per la crescita del territorio”

Maltempo in Calabria: Consiglio dei Ministri decreta stato di emergenza per un anno

Cirò: competizione tra gli studenti incentrata sulla figura di Luigi Lilio

Affidato il servizio di Gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all’interno del porto di Gioia Tauro

Visita delegazione brasiliana al Comune di Gioia Tauro

L’ensemble strumentale “Duettango” del Conservatorio “Tchaikovsky” di Nocera Terinese-Catanzaro incanta il Teatro Sabat di Varsavia alla IX edizione del Premio Gazzetta Italia

Idonei PA Calabria: “FI e FdI prendano posizione sulla legge regionale”

Volley, Cirillo: “Domotek esempio di sport e orgoglio per la Calabria”

Faisa-Cisal Calabria: “Dl sicurezza esclude il trasporto pubblico locale, subito un emendamento”

“Make me up…una storia che viene dal futuro”: Monterosso Calabro il set del lavoro che celebra le donne della Compagnia BA17

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook