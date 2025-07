San Vitaliano 2025: servizi speciali per funicolare e navette dal 14 al 16 luglio

In occasione delle celebrazioni per San Vitaliano, patrono della città di Catanzaro, l’Amministrazione comunale ha predisposto, in collaborazione con AMC, un potenziamento dei servizi di mobilità pubblica per agevolare l’accesso al centro cittadino durante i tre giorni di festa – dal 14 al 16 luglio 2025 – che vedranno la città animarsi con eventi musicali, spettacoli, street food, arte e artigianato

Qui tutto il programma: percorso gastronomico identitario, international street food, eventi in piazza prefettura e sul resto dell’area del centro storico: https://photos.app.goo.gl/dPcmxAWgtYpdP4ARA

SERVIZIO SOSTITUTIVO FUNICOLARE – ORARI PROLUNGATI

14 luglio: attivo dalle 7:00 alle 24:00

15 luglio: attivo dalle 7:00 all’1:00 del giorno successivo

16 luglio: attivo dalle 17:00 alle 24:00

SERVIZIO NAVETTE DAL PARCHEGGIO MUSOFALO

14 luglio: attivo dalle 7:10 alle 24:00

15 luglio: attivo dalle 7:10 all’1:00 del giorno successivo

16 luglio: attivo dalle 17:00 alle 24:00

L’obiettivo è garantire un servizio efficiente, sicuro e sostenibile, che consenta a cittadini e visitatori di raggiungere facilmente il cuore degli eventi, riducendo il traffico veicolare e agevolando l’utilizzo dei parcheggi periferici.

L’Amministrazione comunale invita tutti a partecipare numerosi alle iniziative in programma e a usufruire dei servizi pubblici messi a disposizione per vivere in piena serenità e condivisione la festa di San Vitaliano.