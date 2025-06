Lamezia Terme: il vescovo Parisi in visita ai bambini ed ai ragazzi che hanno partecipato al Grest della parrocchia della Pietà.

Il Vescovo, monsignor Serafino Parisi, nel giorno della chiusura di questa esperienza, ha fatto visita agli oltre 400 partecipanti, tra bambini e ragazzi della scuola primaria di primo e secondo grado, al Gruppo ricreativo estivo (Grest) della parrocchia della Beata Vergine Addolorata (Pietà) che ha avuto come tema “un’estate di pace e di gioia”.

Le giornate dei giovani partecipanti sono state scandite da un ricco programma di attività, tutte orientate a seminare armonia e ad accrescere lo spirito di collaborazione. L’entusiasmo che si è respirato negli spazi parrocchiali è stato contagioso a testimonianza, ancora una volta, della forza e dell’importanza delle iniziative formative e ricreative proposte dalla comunità che conta oltre 10mila anime, una città nella città.

Il Grest, progetto di comunità per costruire la pace, è stato un vero e proprio laboratorio di crescita e divertimento, frutto della sinergia tra le diverse anime della parrocchia. Sotto la guida attenta del parroco, don Emanuele Gigliotti, e del viceparroco, don Osvaldo Gatto, con il supporto prezioso delle Suore e la passione contagiosa di un nutrito gruppo di animatori pastorali, i circa 400 ragazzi si sono immersi in un percorso che va oltre il semplice gioco. Grazie al tema scelto, la pace, i bambini e i ragazzi sono stati invitati a scoprire l’importanza del rispetto reciproco, della collaborazione e della gestione pacifica dei conflitti, imparando a essere veri costruttori di pace nella loro quotidianità.

Le attività proposte sono state pensate per stimolare la creatività, l’ingegno e la socialità, sempre in linea con il tema prescelto per il Grest, perché la pace si impara facendo. Sono state giornate intense caratterizzate da giochi di squadra che hanno insegnato il valore dell’aiuto reciproco, laboratori creativi per esprimere le proprie idee sulla pace, canti e balli che uniscono.

Naturalmente, non sono mancati i momenti di riflessione e preghiera; in pratica, ogni giorno è stata un’occasione per imparare qualcosa di nuovo e significativo. L’atmosfera è stata quella di una grande famiglia, dove l’amicizia fiorisce e i valori cristiani vengono vissuti con semplicità e allegria.

Il Grest 2025 della Parrocchia della Beata Vergine Addolorata (comunemente detta Pietà) non è stata solo un’opportunità di svago estivo, ma un vero e proprio investimento nel futuro.

Educare i più giovani ai valori della pace significa dotarli degli strumenti per affrontare le sfide della vita con serenità, promuovere l’accoglienza e il sentimento del perdono, e diventare agenti positivi di cambiamento nelle loro famiglie, nelle loro scuole e, un giorno, nella società.

E con il Grest si è voluto inviare un messaggio di speranza per costruire futuro.