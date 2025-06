La Letteraturap di Murubutu nel cartellone del festival daMargherita a Catanzaro

Dal 17 al 22 giugno ritorna daMargherita, l’appuntamento annuale in un luogo iconico di Catanzaro, Villa Trieste, che anche quest’anno si trasformerà in un vivace spazio pubblico di incontro e condivisione rivolto a tutte le generazioni. Talk e presentazioni di libri nel pomeriggio, dj set al tramonto, musica e cinema sotto le stelle: un contenitore multidisciplinare e variegato che, alla sua settima edizione, si struttura in forma di “festival” attraverso un calendario di sei giornate alla ricerca delle nuove tendenze e connessioni culturali.

In attesa di svelare tutto il cartellone, all’interno di daMargherita troverà spazio un momento che ben sintetizza il concept della manifestazione: Letteraturap, il format ideato da Alessio Mariani – in arte Murubutu, rapper, docente e narratore, capace di trasformare poesia, storia e filosofia in musica. Sarà lui, il prossimo 18 giugno, il protagonista di un talk a cavallo tra i generi, per riflettere sulle potenzialità espressive e didattiche del rap, tra letture, pensieri e performance a cappella. Un viaggio affascinante, di parole e musica, in cui si coniugano rap, narrativa e poesia, dal dolce stil novo al romanzo contemporaneo.

Forte della sua esperienza nel mondo giovanile, sia come docente che come rapper affermato, Murubutu sarà a Catanzaro – unica data al Sud – per ripercorrere la genesi e l’evoluzione del rap in Italia mettendone in evidenza le componenti letterarie intrinseche ed estrinseche, le peculiarità espressive, le fasi di sviluppo dagli anni 90 fino ai nuovi codici linguistici della trap. Murubutu porta avanti una riflessione sul possibile dialogo fra contenuti scolastici e il potenziale espressivo della musica rap, dando vita al Rap Didattico, grazie alle qualità espressive e artistiche del genere e a temi cruciali, come la relazione tra libertà artistica e responsabilità etica. Da solista, la sua discografia è composta da otto album completamente dedicati allo storytelling in cui sonorità hip hop classiche fanno da sfondo a testi con una forte vena cantautorale, poetica e letteraria, tra cui spicca l’album Infernvm (2020), ispirato alla Commedia di Dante e realizzato in collaborazione con il rapper Claver Gold.

Tutti gli aggiornamenti sul festival sono consultabili tramite i canali social facebook e instagram daMargherita.