La bimba dal sorriso luminoso: nel Catanzarese due eventi in ricordo di Francesca Longo

C’era una volta, in un villaggio pieno di fiori e celi rosa, una bambina di nome Franci. Il suo sorriso era così luminoso da far sbocciare i fiori anche in inverno. Portava sempre qualcosa di fucsia, il suo colore preferito, e amava giocare a nascondino: “Dove sarà Franci?” …si nascondeva dietro le tende, dentro gli armadi, sotto i letti e ogni volta che la trovavano, lei scoppiava in una risata contagiosa che faceva dimenticare ogni stanchezza.

Era il gioco preferito di tutti.

Franci adorava gli animali: cani, gatti, tartarughe, persino i ragnetti. Aveva un gattino, Pupina, che accarezzava e stringeva sempre con la promessa che un giorno sarebbe diventata una veterinaria.

Ogni mattina la sua mamma le faceva le codine come piacevano a lei, e si guardava tutta vanitosa allo specchio, pronta a vivere un’altra giornata piena di risate.

Poi, un giorno, un vento grigio arrivò, portando con se silenzio e tristezza. Ma piano piano, tra i ricordi, si sente una vicina sussurrare:

“Trovami…”

E allora chi l’ama continua a cercarla nei raggi del sole, nei fiori, nei colori, nei sorrisi improvvisi. Franci è lì, nascosta tra le cose belle della vita.

Un giorno, Franci, ritroverà la sua mamma Lina, il suo papà Salvatore e la sorellina Elena, e giocheranno di nuovo a nascondino, fino all’infinito.

Fino ad allora, continueremo ad amarla in ogni sorriso color fucsia.

Per Francesca Longo…dal suo ricordo è nato un seme: Sorriso in Memoria, un progetto in costruzione che fiorisce dal dolore trasformato in amore. È una ramificazione del gruppo Meteore, spazio di auto-mutuo-aiuto dell’associazione Acquamarina, che accompagna famiglie nel lutto perinatale.

Questo nuovo percorso nasce anche dall’incontro con mamma Marianna, che ha salutato il suo piccolo dopo pochi mesi di vita. Due donne, due dolori che si sono riconosciuti, creando una nuova energia: fatta di ascolto, vicinanza, vita che continua.

Il gruppo Meteore ha accolto mamma Lina con dolcezza, sostenendola nel cammino silenzioso e potente della memoria condivisa, così come l’associazione “Acquamarina” da cui tutto è nato: “La storia di Francesca ci ha toccati nel profondo. Il suo sorriso continua a illuminare anche oggi chi la ama. È da questo amore che nasce ‘Sorriso in Memoria’, un progetto che vuole essere carezza e respiro per tante famiglie”, esprime Licia Aquino, presidente di Acquamarina.

—

Sono due gli appuntamenti in memoria di Francesca:

📍 venerdì 6 giugno – ore 10:30

Palestra I.C. Casalinuovo

Manifestazione con i compagni, insegnanti e amici per ricordare Franci con affetto e partecipazione.

📍 sabato 14 giugno – ore 17:30

Lido Kalyva

Nel giorno del suo compleanno, un pomeriggio di sorrisi, colori e amore, come lei avrebbe voluto.