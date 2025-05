OPI Catanzaro riprende le iniziative tra la gente: domenica 25 “Tutti al parco” all’area “Gaslini”

Tra la gente, nelle piazze: l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Catanzaro riprende il suo percorso rivolto alla comunità, uscendo dal Centro di Simulazione!

Teatro delle iniziative mirate a fare rete e soprattutto prevenzione, sono ancora una volta le strade, i parchi pubblici, distribuendo sorrisi, non solo competenza e servizi.

Opi Catanzaro e Opi Catanzaro Giovani presentano “Tutti al Parco: prevenzione, ascolto, rilevazione, controllo, orientamento”, una iniziativa concepita nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata dell’Infermiere, che si terrà domenica 25 maggio dalle ore 10.00 presso l’area “Gaslini”, nel quartiere marinaro.

Prevenzione, confronto, aggregazione, in una domenica di festa, durante la quale ci sarà spazio per l’educazione nutrizionale, il promuovere stili di vita sani, screening diabetologico e la dimostrazione delle manovre di disostruzione delle vie aree.

Un’ulteriore occasione che ricalca quel concetto di umanizzazione delle cure che pone la persona al centro, valorizzando la sua interezza fisica, psicologica e sociale, in un ambiente di cura più accogliente e personalizzato, instaurando empatia, una relazione di fiducia. Concetto più volte ribadito dalla presidente Giovanna Cavaliere.

Appuntamento a domenica 25 maggio al “Parco Gaslini”.