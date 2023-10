L’Antica Congrega Tre Colli apre le iscrizioni per la seconda edizione della “Scuola di Morzello”

E’ partito il termine per le iscrizioni propedeutiche alla partecipazione della Seconda Edizione della “Scuola di Morzello”. Dopo l’evento dello scorso anno, che ha rappresentato un autentico inedito sul territorio della città di Catanzaro, l’associazione “Antica Congrega Tre Colli“, il cui scopo principale è la promozione del piatto più importante della gastronomia catanzarese, ha voluto fare il bis per il corrente anno solare. La suddetta Scuola avrà la giornata di esordio il prossimo 3 novembre alle ore 15, presso il Complesso Monumentale del San Giovanni in Catanzaro, sviluppandosi di seguito lungo tutti i fine settimana (venerdì pomeriggio e sabato mattina) dell’imminente mese di novembre.

Come affermato dal Presidente della suddetta Associazione – Francesco Bianco, la Scuola è un’occasione per promuovere in un modo fattivo un’autentica specialità, mai sufficientemente valorizzata per come merita. La possibilità di insegnare il metodo di preparazione dell’Illustrissimo morzello, può rappresentare un tassello verso la salvaguardia delle più sane tradizioni e non solo.

Per tutte le informazioni e le modalità di iscrizione, si rimanda alla pagina dedicata, contenuta nel sito dell’Associazione:

http://www.anticacongregatrecolli.it/scuola-di-morzello/