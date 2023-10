Giornata mondiale della vista, il Comitato IAPB Catanzaro: “Non servono immagini per descrivere il buio”

La Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia onlus, da circa cinquant’anni opera per diffondere le buone pratiche di prevenzione oculare e potenziare i servizi di cura e riabilitazione visiva nel nostro Paese, lavorando a stretto contatto con le istituzioni nazionali e internazionali. La Giornata Mondiale della Vista, celebrata il secondo giovedì del mese di ottobre, quest’anno 12 ottobre, è stata istituita e promossa nel nostro Paese da IAPB Italia per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni sull’importanza di preservare la vista: un bene prezioso da tutelare sempre, un patrimonio inestimabile, di cui prendersi cura in tutte le fasi della vita.

A CATANZARO

Il Comitato Iapb di Catanzaro in collaborazione con la sezione Uici aderendo alla celebrazione della Giornata Mondiale della Vista 2023 ha organizzato anche per quest’annualità diverse attività sul territorio, dalla distribuzione nel centro storico catanzarese e lametino degli opuscoli informativi ideati per l’occasione alla realizzazione di un incontro informativo di carattere scientifico e lo svolgimento di screening oculistici gratuiti per l’intera giornata .

Tutti i cittadini previa prenotazione potranno sottoporsi a screening oculistici gratuiti dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle 18:00 presso l’ambulatorio oculistico “Mario Barbuto” sito in viale Gattoleo n.2 sede polivalente UiCi grazie alla disponibilità degli specialisti in oftalmologia, inoltre grazie alla collaborazione con ANDI Catanzaro (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) sarà possibile sottoporsi ad uno screening gratuito del cavo orale. Per informazioni e prenotazioni tel. 0961721427 o scrivere a uiccz@uici.it

“Il pericolo di perdere in parte o del tutto la capacità visiva è cresciuto negli ultimi anni con l’allungarsi della vita media.

La prevenzione è il modo migliore per conservare la tua vista per tutta la vita.”