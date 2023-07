Calabria da leggere, degustare, da ammirare_nuovo appuntamento sul Lungomare Falcone-Borsellino di Lamezia Terme

Protagonista indiscussa di questa domenica estiva sarà la Calabria da leggere, degustare, da ammirare.

Questa sera infatti, domenica 30 luglio, a partire dalle ore 20.45, sul lungomare Falcone – Borsellino avrà inizio un altro appuntamento del ricco cartellone della seconda edizione del Festival del Turismo Sostenibile_Un’Estaste di Gusto, organizzato dal comune di Lamezia Terme con il contributo della Regione Calabria ( Promozione Della Calabria E Dei Suoi Asset Strategici – Spettacolo E Grandi Eventi – Marketing Territoriale) in partnership con la Pro Loco cittadina e con la partecipazione di numerose associazioni culturali, artistiche, sportive nonché, diverse Pro Loco calabresi.

Leitmotiv del festival è proprio quello di presentare e promuovere alcuni tratti identitari della regione Calabria per innescarne la fidelizzazione della sua gente e così, radicando il senso di appartenenza , stimolare la capacità di ognuno dei suoi figli, di raccontarne la magia del proprio territorio.

Ad aprire la serata sarà Mariannina Amato con la presentazione del libro “Danza Senza Tempo- Acquerelli…amo le poesie” edito Grafichéditore, con le “pacchiane di un tempo”-Rappresentazione del passato lametino/calabrese.

Magicamente, dalla descrizione della nostra terra con parole, sfumature di colore, vividezza di ricordi della scrittrice Amato, il teatro “Emanuela Loi” si trasformerà in un passerella di moda per accogliere la “sfilata del costume Calabrese”.

Diversi saranno i costumi presenti , provenienti da varie località della Regione che sfileranno difronte alla qualificata giuria composta dalla regina del folk calabrese, Dani Enza Perri dei Calabruzi; dalla poetessa, maestra Rosetta Mascaro; dalla funzionaria della Regione Calabria, Patrizia Fiore: dall’Avvocatessa, Rosina Mercurio; dalla dirigente Sacal, Dott.ssa Teresa Ruberto. A presiedere la giuria sarà il fashion designer, Claudio Greco artista eclettico a 360 gradi, amante dell’arte e del bello, attualmente impegnato con un’emittente televisiva regionale a condurre la spumeggiante trasmissione “ L’imbucato “.

Nel corso della serata, condotta da Luisa Vaccaro e Massimo Mercuri, oltre alle premiazioni riservate alle prime tre classificate delle quali sarà valutato soprattutto l’abito, sono stati istituiti per la prima volta, due importanti riconoscimenti: il premio speciale “ L’ultima pacchiana sambiasina” che sarà consegnato dal Sindaco della Città, avv. Paolo Mascaro, alla memoria della Signora Caterina Pagliuso che non ha mai smesso di indossare il costume tipico calabrese, ed ha mantenuto la tradizione sino alla sua scomparsa avvenuta pochi anni fa:

Il secondo neo premio “Custode della Tradizione” sarà invece consegnato dal presidente Unpli, Filippo Capellupo alla signora Liberata Vonella di Girifalco, promotrice di un’associazione che custodisce e promuove i costumi calabresi.

La serata sarà allietata dalla musica e dalla prima edizione della “Grispellata lametina al mare”, organizzata da CM Servizi. Non mancheranno gli artigiani ed hobbisti ricordando la valenza del lavoro artiginale ed il significato che esso riveste non soltanto a livello locale quanto appunto, ragionale. Tante le sorprese per un’estate che parte dalla mission di condividere sotto le stelle, la nostra Lamezia Terme, città di Mare.