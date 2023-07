Parte domani la 20esima edizione del Magna Graecia Film Festival di Catanzaro: il programma completo

Domani sabato 29 luglio aprirà i battenti il Magna Graecia Film Festival di Catanzaro. Ricco il programma della serata inaugurale, prevista con inizio alle ore 21 nell’Arena Porto, con parterre di ospiti di primo livello per festeggiare l’edizione numero 20 della kermesse fondata da Gianvito Casadonte. A tenere a battesimo la manifestazione sarà la giornalista Laura Delli Colli, Presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, l’organismo che assegna annualmente i prestigiosi Nastri d’Argento.

Protagonista in scaletta anche l’attrice Pilar Fogliati, reduce dal successo della serie tv Netflix “Odio il Natale” e al suo debutto alla regia con “Romantiche”, in concorso al Festival, che sarà proiettato durante la serata. A firmare la sceneggiatura del film è anche Giovanni Veronesi – vincitore di un David di Donatello e di due Nastri d’Argento – altro ospite d’eccezione che sfilerà sul red carpet. Sul palco dell’Arena Porto anche Ubaldo Pantani, attore e comico conosciuto sul piccolo schermo per le sue divertenti caricature ed imitazioni.

Grande attesa anche per la performance musicale di Levante, che ha firmato la colonna sonora di Romantiche ricevendo la candidatura ai Nastri d’Argento per la canzone Leggera. L’artista ha una carriera decennale alle spalle e ha partecipato quest’anno al Festival di Sanremo con il brano “Vivo” anticipando il suo quinto album “Opera Futura”, che sta attualmente portando in tour in giro per l’Italia.

Al Chiostro del Complesso San Giovanni, nel centro storico di Catanzaro, sarà Leonardo Metalli – giornalista Rai, autore e regista di docufilm di successo su grandi personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo – ad aprire la sezione documentari presentando il suo speciale “Voglio vivere così… e felice canto!” dedicato a Luciano Pavarotti.

Si ricorda che l’accesso all’Area Porto è riservato prioritariamente agli spettatori che hanno effettuato la prenotazione sul posto sulla piattaforma https://www.liveticket.it/magnagraeciafilmfestival. Occorrerà esibire all’ingresso il biglietto cartaceo o in formato digitale, l’accesso in platea è previsto entro le 20.45, orario oltre il quale si perderà il diritto al posto prenotato. E’ raccomandato presentarsi indossando abbigliamento serale.

Sarà possibile parcheggiare agevolmente nell’Area Teti, aperta fino a tarda serata. Inoltre, il trenino del mare percorrerà interrottamente il lungomare, collegando anche la zona di Giovino, e facendo fermata all’altezza del Porto. Tutti gli aggiornamenti sull’evento sono consultabili sul portale https://www.mgff.eu/ e sulle pagine social Facebook e Instagram dell’evento.