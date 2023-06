E’ in arrivo il festival catanzarese “Ci vediamo daMargherita”: tutte le iniziative, dal 19 al 27 giugno

“Ci vediamo daMargherita” si appresta a riabbracciare il pubblico catanzarese, dopo cinque anni di stop, per un viaggio suggestivo tra letteratura, cinema, musica, arte e intrattenimento per tutte le età nel cuore di Villa Margherita, dal 19 al 27 giugno prossimi.

IL PROGRAMMA DI LUNEDI 19 GIUGNO

Dopo il rinvio a causa del maltempo, la partenza ufficiale della manifestazione – patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catanzaro – è fissata per lunedì 19 giugno, alle ore 18.30, con la presentazione del libro della psicologa ed illustratrice Roberta Guzzardi, “Io e te. Ti ho perso e non so perchè”. Allo stesso orario, la cooperativa “Kyosei bene comune” promuove “Primì: Cosa aspettarsi quando si aspetta. Laboratorio per donne in gravidanza”.

L’Accademia di Belle Arti presenta “Il gioco dell’anatra”, che sarà visibile fino al 23 giugno e giocabile dalle 17.30 alle 19.30. L’iniziativa, ispirata al patrimonio culturale nostrano, concilia fantasia e realtà, e la plancia è stata realizzata da Carmine Lavorato, studente di Graphic Design. La stessa Accademia resterà aperta fino alle 22: si potrà visitare la mostra “Fuoco di memorie” di Luca Granato, studente di Scultura, e la collezione del patrimonio dell’ente.

Verrà anche inaugurata la Collettiva d’arte “Sospesa”, allestita per l’intera durata della rassegna, con il Live painting collettivo a cura di AmatoriArte.

Dalle 19 in poi, momenti musicali nel polmone verde del centro storico accompagneranno l’attesa fino al cinema sotto le stelle, alle 21.15, con l’ultimo film di Paolo Virzì, “Siccità”.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI TRA LIBRI E FILM

“Sfogliando Margherita”, la rassegna dedicata alle presentazioni di libri in collaborazione con Ubik Catanzaro, proseguirà martedì 20 giugno con Giuseppe Sanò e il suo esordio “Lo straniero salito dalla parte del mare”; il 21 giugno Vincenzo Filosa, il più autorevole divulgatore del fumetto alternativo giapponese in Italia, discuterà di “Viaggio a Tokyo”; il 23 giugno sarà la volta dello scrittore reggino Vins Gallico e del suo noir “Il Dio dello Stretto”. Evento clou fissato per il 28 giugno con l’antropologo Vito Teti e il dibattito sulla sua opera “La restanza”.

Il cinema sotto le stelle, la sera alle 21.15, proporrà una selezione di titoli contemporanei, provenienti da tutto il mondo, con uno sguardo rivolto anche agli scenari di guerra, alle tematiche di respiro sociale e alle dinamiche familiari e generazionali. Il 20 giugno “The teacher” di Jan Hrebejk (Rep. Ceca); il 22 giugno “Ninjababy” di Yngvild Sve Flikke (Norvegia); il 23 giugno “Old Boy” di Park Chan-Wook (Corea del Sud); il 24 giugno “I Tenenbaum” di Wes Anderson (USA); il 25 giugno “Il primo giorno della mia vita” di Paolo Genovese (Italia); il 26 giugno “Margini” di Niccolò Falsetti (Italia); il 26 giugno “200 metri” di Ameen Nayfeh (Palestina).

IL 21 GIUGNO LA FESTA DELLA MUSICA

In occasione della Festa della Musica, nonché solstizio d’estate, mercoledì 21 giugno, dalle 19, in collaborazione con il Catanzaro Jazz Fest si celebrerà l’importante appuntamento internazionale con un concerto che testimonia la vitalità e la ricaduta sul territorio del più longevo festival cittadino. Momento culminante sarà il live del nuovo quartetto calabrese “Joy’s Wing… o Joy Swing?” composto da Joy De Vito (chitarra), Andrea Mellace (vibrafono), Tommaso Pugliese (contrabbasso) e Alessandro Marzano (batteria).

GLI ALTRI EVENTI COLLATERALI

Martedì 20 giugno “Ci vediamo daMargherita” ospiterà, dalle 18.30 in poi, il Vintage market, a cura di Calabria vintage market e Semplicemente Dischi. Il 21 giugno, alle 18.30, Kyosei bene comune presenterà “Primì: Prime storie di emozioni e gentilezza. Laboratorio per genitori con bambini 0-3 anni”. Il 22 giugno Urban Trekking in notturna, a cura di Artemide, che ha già registrato il pieno di prenotazioni. Il 23 giugno, alle 17.30, Laboratorio di fotografia a cura del Collettivo EFFE. Il 25 e 26 giugno, alle 18.30, “RaccontARTI” di Confartigianato Imprese Calabria, anteprima della prossima edizione del festival di Arti e Mestieri a Catanzaro.