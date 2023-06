Catanzaro: Alberto Lori protagonista a Palazzo De Nobili di un incontro insieme all’editore di La Rondine Gianluca Lucia sull’importanza di una comunicazione efficace

La voce che da 40 anni ci accompagna in viaggi meravigliosi nell’informazione, nella cultura e nella natura, dal TG2 a SuperQuark, racconta in un libro come creare una comunicazione davvero efficace, in grado anche di migliorare la qualità della nostra vita. Alberto Lori è impegnato da anni anche come formatore e divulgatore e ha dedicato all’argomento il libro “Rhesis, la magia della parola”, pubblicato dalla casa editrice catanzarese La Rondine e presentato a Palazzo De Nobili nei giorni scorsi. La comunicazione è un campo vasto in cui è facile perdere il senso dell’orientamento. Imparare a conoscerci e a riconoscerci, interrogando il nostro modo di pensare e, se necessario, modificarlo, ci aiuta a raggiungere l’autorealizzazione di noi stessi attraverso l’uso della parola.

“E’ un motivo di grande orgoglio – ha detto l’editore Gianluca Lucia – affiancare il nome di La Rondine a quello di Alberto Lori che in questo saggio, alla sua seconda edizione, ci fa capire quanto sia importante creare sintonia ed empatia con chi ci ascolta. Quando parliamo, bisogna puntare dritto al cuore delle persone”. Alberto Lori suggerisce, quindi, tecniche e riflessioni affinché il nostro messaggio, qualunque esso sia, giunga chiaro all’interlocutore e riuscire a comprendersi pienamente.

“Quanto più siamo efficaci, coinvolgenti ed empatici – afferma l’autore – tanto più possiamo raggiungere una comunicazione reale. Con i social media è tutto cambiato in peggio, il linguaggio dei giovani è diventato sempre più schematico. Quando si parla solo alla pancia, e mi riferisco ai politici, non si può essere solo sensazionalistici, ma bisogna coinvolgere sul piano delle emozioni anche per imparare a gestirle”. Lori nelle sue attività di formazione incontra tanti giovani allievi, questo il suo messaggio rivolto alle nuove generazioni che hanno in mano grandi responsabilità: “Tutto è comunicazione, tutto è informazione: non bisogna accontentarsi di ogni cosa che ci viene data in pasto, ma occorre valutare e mettere in parallelo e in contrapposizione le notizie, in modo che si possa trarne sempre il meglio e farsi una propria idea. Ognuno è testimone di se stesso e può crearsi una propria personalità”.