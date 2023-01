“L’impresa del futuro, cooperativa per tuttə”: il 20 gennaio al Grand Hotel Lamezia il 12esimo congresso di Legacoop Calabria

L’impresa del futuro, cooperativa per tuttə” è la traccia su cui si muove il percorso che porta Legacoop Calabria al suo 12esimo congresso, e quindi al 41esimo congresso nazionale che si terrà a Roma, nel mese di marzo. Venerdì 20 gennaio, a partire dalle 9.00 al Grand Hotel Lamezia.

L’obiettivo del percorso non è solo quello di arrivare al rinnovo degli organismi locali e nazionali, ma anche quello di riflettere sull’identità cooperativa tramite momenti partecipativi di discussione: per questo gli adempimenti congressuali saranno preceduti da due tavole rotonde.

Ad aprire i lavori con la sua relazione – dopo i saluti del sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro e dell’assessore allo Sviluppo economico, Rosario Varì – sarà il presidente di Legacoop Calabria, Lorenzo Sibio.

La prima tavola rotonda, prevista alle 10.40 – coordinata dal giornalista Antonio Cantisani – ha come oggetto il tema “Sostenere le Filiere per dare forza all’agricoltura in Calabria”. Il confronto sarà animato da: Claudio Liotti, responsabile settore Agroalimentare Legacoop Calabria; Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura Regione Calabria; Gaetano Potenzone, presidente della Cooperativa A.O.C; Angelo Petruzzella, vice presidente Legacoop Agroalimentare nazionale.

Nella seconda tavola rotonda – alle 11.30 – si discuterà di “Legalità come principio di sostenibilità”. Partecipano: il giornalista Michele Albanese; il direttore di Produzione e Servizi Legacoop Nazionale, Andrea Laguardia; la coordinatrice Associazione Antiracket Calabria, Maria Teresa Morano; il presidente della Camera di Commercio Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo.

Al termine, della seconda tavola rotonda, Simone Gamberini, direttore generale di Coopfond che interverrà sul tema “Gli strumenti di sistema Legacoop”. Atteso attorno alle 13 l’intervento del presidente nazionale Legacoop, Mauro Lusetti, che chiuderà i lavori nel pomeriggio prima degli adempimenti congressuali che porteranno all’elezione del presidente regionale di Legacoop Calabria per il prossimo mandato.

Gli adempimenti congressuali prevedono anche l’approvazione dei documenti, oltre che l’elezione degli organismi e la nomina dei delegati al 41esimo congresso nazionale.