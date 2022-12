Lamezia Terme, il 23 dicembre cerimonia di consegna dell’incasso ottenuto durante l’ottava edizione della Festa del Vino all’associazione “Codini e Occhiali” dall’associazione San Nicola

Dopo aver con successo organizzato lo splendido recital di “Poesie per riflettere in allegria” tenutosi al teatro “F. Costabile” di Lamezia Terme nella rassegna “Riapre il Sipario” e avere ospitato la presentazione del libro I figli di nessuno dello scrittore messinese Salvatore Curtò, l’associazione San Nicola è pronta a chiudere al meglio questo 2022!

Il 23 dicembre alle ore 18:00, presso la sede dell’associazione San Nicola, in via D. Porchio 17 (Lamezia Terme, Sambiase), si terrà la cerimonia di consegna dell’incasso ottenuto durante l’ottava edizione della Festa del Vino all’associazione “Codini e Occhiali”.

I gesti di beneficenza sono da sempre prerogativa delle attività dell’associazione San Nicola e anche quest’anno non si è voluti essere da meno. Così come era stato annunciato, il presidente Pino Morabito insieme a tutto il sodalizio lametino hanno ancora una volta voluto pensare a chi vive momenti di difficoltà e a chi si impegna per lenire tali sofferenze.

Quest’anno si è individuato come beneficiario della donazione l’associazione “Codini e Occhiali”, con sede a Siena. L’associazione si spende per favorire la ricerca sulle malattie rare e in particolare circa la Sindrome di Cohen, una malattia rara che si manifesta con un ritardo dello sviluppo e che conta 200 casi in tutto il mondo.

Alla serata evento del 23 dicembre, oltre al direttivo e ai soci della San Nicola, saranno presenti alla serata: il sindaco della città di Lamezia Terme, Paolo Mascaro; il Comandante dei Carabinieri della stazione di Lamezia Terme-Sambiase, Gregorio Carafa e il Padre Spirituale dell’Associazione, don Pasquale Di Cello.

Durante la cerimonia ci sarà occasione per uno scambio di auguri in previsione delle festività natalizie e saranno, inoltre, annunciati i futuri progetti dell’associazione, come quello già in programmazione ― in sinergia con Dorian – la cultura rende giovani ― per commemorare il poeta Franco Costabile il 14/04 giorno della sua dipartita.

“Un sentito ringraziamento a nome mio e dell’intera Associazione a coloro che con l’acquisto del biglietto hanno contribuito fattivamente a questo importante e sentito gesto, che potrà aiutare concretamente i bambini che soffrono di sindrome di Cohen e i volontari che si impegnano per loro”, così ringrazia il presidente Pino Morabito.