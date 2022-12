Catanzaro, tutti gli eventi natalizi su Corso Mazzini

Alle ore 18.00 su Corso Mazzini ritorna “A Farla Amare Comincia Tu”, la rassegna di eventi curata da Antonio Pascuzzo e patrocinata dal Comune di Catanzaro. In scena per le vie del centro ci saranno gli “Zampognari della Ciociaria”, la zampogna e ciaramella itinerante della Valle Di Comino (Ciociaria), a cura dell’associazione Calamus. Marc Iaconelli e Massimo Antonelli riproporranno i brani tradizionali legati al repertorio liturgico natalizio, in costume tradizionale ciociaro. Il duo raccoglierà in modo suggestivo le melodie tradizionali legate al tempo dell’Avvento dalle Novene alle Ninna Nanne, senza dimenticare i saltarelli e le melodie tradizionali dell’area Ciociara.

Ad allietare l’atmosfera prenatalizia ci sarà anche la Ottopiù Street Band e animazione per i più piccoli con “Le gag di Tilly”- musicisti itineranti e divertenti, spettacolo di giocoleria e di fuoco.

Tornerà il trenino di Natale dell’Amc che nello scorso weekend ha riscosso tanto gradimento, dalle ore 18 alle ore 21.

Parcheggi gratuiti e funicolare dalle 18 alle 22

Per favorire l’accesso al centro storico, grazie alla collaborazione dell’Amc, sarà possibile usufruire gratuitamente del parcheggio Musofalo, con navetta fino a Corso Mazzini dalle 18.00 alle 21.00 e della funicolare, con parcheggio Pié Sala, in servizio dalle 18.00 fino alle 22.00 E’ possibile, inoltre, utilizzare gratis anche il parcheggio di Bellavista con ascensore, dalle 18.00 fino alle 21.00, e quello di Piazza Duomo.