Domani “Artisti in corsia”, un ultimo sforzo: ogni biglietto in più regala un sorriso a tanti piccoli degenti. Sul palco del “Politeama” si sogna insieme anche con la squadra del Catanzaro calcio

Un ultimo sforzo. E’ quello che si chiede ai catanzaresi chiamati a portare il proprio contributo alla riuscita di un evento di beneficenza che va oltre la solidarietà. Perché si tratta di realizzare i sogni dei piccoli degenti, ospiti dei reparti dell’area pediatrica e della Oncoematologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” che da un momento di gioia realizzata possono trarre una carica emotiva fondamentale per affrontare con più determinazione la malattia.

Ogni biglietto in più acquistato per assistere allo spettacolo “Artisti in Corsia” – in scena domani alle 20.30 al Teatro Politeama di Catanzaro – consentirà di avere ancora più risorse per il progetto nel progetto “We will make your dream come true” che , grazie alla lungimiranza e al grande cuore del presidente dell’associazione Acsa&Ste Ets, il dottor Giuseppe Raiola, da anni trasforma in realtà i sogni dei bambini e delle bambine costretti a vivere lunghi periodi nelle corsie di ospedale.

L’evento di domani è organizzato con la collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host, il Lions Club International Distretto 108 YA, l’Unicef Calabria e con il Patrocinio di Unicef nazionale; la segreteria organizzativa è affidata all’agenzia “Present&Future”.

“Siamo arrivati alla quinta edizione – afferma Raiola, che è anche presidente del Comitato Unicef Calabria – e nel corso abbiamo potuto realizzare iniziative importanti, oltre che realizzare tanti sogni e regalare tanti sorrisi, penso ad esempio alla terapia sub-intensiva pediatrica. Il nostro obiettivo è il benessere e la felicità dei bambini che mai devono essere delusi, per alcuna ragione. Anche quest’anno si esibiranno sul palco medici, infermieri e operatori sanitari, insieme ai loro piccoli pazienti”.

La particolarità di questa edizione, però, è che gli artisti in corsia saranno affiancati da una Orchestra, grazie alla generosità del maestro Filippo Arlia, saranno accompagnati dagli straordinari musicisti dell’Orchestra dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Grande attesa anche per l’esibizione de “I Soldi Spicci” – il duo composto dagli attori, cabarettisti e youtuber Annandrea Vitrano e Claudio Casisa – e per la presenza della Squadra del Catanzaro Calcio: i giallorossi reduci dalla goleada di domenica contro il Potenza, riceveranno anche uno dei quattro premi che saranno consegnati nel corso della serata.

Ci sono ancora biglietti disponibili: la prevendita dei biglietti alla biglietteria del Teatro Politeama.