Vincenzo Trovato nominato referente territoriale dell’Associazione Valentia a Maida

L’associazione Valentia che nasce nel 2017, continua ad espandersi su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo centinaia di giovani nel proprio progetto di promozione sociale e culturale.

Ad oggi l’associazione Valentia ha nominato più di trenta referenti su tutto il territorio nazionale ed oggi viene nominato un nuovo referente: sarà Vincenzo Trovato.

Queste le prime dichiarazioni del neo responsabile Trovato: “Mi sono avvicinato alla realtà associazionistica Valentia già diversi anni fa, seguendo sin da subito con ammirazione ed entusiasmo il suo operato. Durante il periodo pandemico, in sinergia con il comune di Maida, ho aderito all’iniziativa volta a promuovere la

Piantumazione degli alberi d’ulivo in ricordo delle vittime di Covid.

Ringrazio il presidente Anthony Lo Bianco, che stimo e ammiro fortemente, per avermi voluto in squadra e aver condiviso con me, la gioia di perseguire assieme un fine ultimo comune, quello della valorizzazione del nostro amato territorio calabrese.

Ci attendono sfide importanti. Manifesto la mia volontà ad impegnarmi per offrire un mio piccolo contributo, certo del supporto di un team di persone straordinarie e particolarmente valide.”

La Segreteria Nazionale dell’Associazione:

“Ringraziamo Vincenzo per la grande stima che ripone nelle nostre attività associative; siamo convinti che con la sua professionalità e serietà, non potrà far altro che ampliare e far crescere il gruppo, aiutandoci ad affrontare tematiche importanti volte alla creazione ed alla valorizzazione del territorio di Maida, al miglioramento delle sinergie all’interno dei territori messe in campo con varie associazioni di riferimento. Cogliamo nel contempo l’occasione per augurare buona fortuna a Vincenzo, per il lavoro che svolgerà.”

Questa la nota della Segreteria Nazionale, che comunica di numerose aperture nei prossimi mesi.