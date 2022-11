Catanzaro: nominato nuovo funzionario responsabile dei tributi. Fiorita: “Stiamo raddoppiando la dotazione dei dirigenti”

La Giunta Comunale, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita, su proposta dell’assessore al Bilancio Marina Mongiardo, ha deliberato la nomina di Paolo Macrina a funzionario responsabile dei tributi e delle entrate patrimoniali attuali e di quelli pregressi del settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate. Si tratta di un ulteriore tassello della strategia del nuovo governo cittadino che mira a irrobustire il quadro delle risorse umane al servizio della macchina comunale nella fascia dirigenziale.

“Siamo soddisfatti del lavoro fatto fin qui – ha commentato il sindaco Fiorita. All’atto del nostro insediamento potevamo contare solo su cinque dirigenti attivi in organico ed è per questo ci siamo messi subito al lavoro per implementare il numero. La prima nomina, quella di Antonio Dominianni a dirigente dei settori Patrimonio e Ambiente, ha praticamente coinciso con l’insediamento stesso avendo personalmente provveduto con decreto. Poi – continua il primo cittadino – abbiamo bandito ed espletato i concorsi per un dirigente di area contabile, Paolo Macrina appena nominato responsabile dei Tributi, e due di area tecnica, di cui sono risultati vincitori Diana Minniti e Francesco Fusto. Attualmente abbiamo in itinere il concorso per il comandante della Polizia Locale e contiamo di coprire anche questa casella nel volgere di un tempo ragionevolmente breve. Insomma, abbiamo raddoppiato il numero di dirigenti nell’arco di pochi mesi ed è un dato non da poco e che mi sembra degno di nota, sia perché si rilanciano l’efficienza e l’efficacia dei diversi settori e sia perché ora ci sono condizioni decisamente migliori per dare più incisività al meccanismo della rotazione previsto dalla normativa vigente. Ovviamente non intendiamo fermarci qui – ha concluso fiorita – perché riteniamo imprescindibile attuare politiche strutturali e di lungo respiro per il personale che rappresenta per l’ente la risorsa principale ma che non sempre è stata tenuta nel giusto conto”.