Catanzaro, la proposta di Scarpino: “Valorizziamo Villa Margherita in vista del Natale”

“Le iniziative messe in cantiere dall’amministrazione per vivacizzare il centro storico potrebbero essere estese, anche al di là di Corso Mazzini, proiettandoci verso le festività natalizie. Ho proposto alla commissione turismo l’idea di allestire un Villaggio di Babbo Natale all’interno di Villa Margherita, per valorizzare l’antico giardino della città richiamando la partecipazione delle famiglie. Compatibilmente con le limitate disponibilità finanziarie, si potrebbe realizzare un’area di intrattenimento a tema, capace di attrarre il pubblico di tutte le età, coinvolgendo associazioni e privati che vogliano dare il proprio contributo per non pesare troppo sulle casse comunali. La risposta dei catanzaresi rispetto all’isola pedonale su corso Mazzini è stata positiva fin dall’esordio, significa che c’è voglia di vivere la città e di ritrovare spazi di incontro. In questo contesto, non si può non considerare la potenzialità di un luogo come Villa Margherita che merita di essere inserito in un itinerario di eventi pensato per un periodo strategico come quello natalizio. Auspico, dunque, che la mia proposta possa essere discussa e condivisa insieme ai colleghi consiglieri per trovare una comunione d’intenti su quello di cui la città ha bisogno”.