Miss Italia Calabria incorona Miss Auto Tu 2025

La seconda selezione di Miss Italia Calabria 2025 si è svolta a Cosenza, in via Giacomo Mancini, davanti a un pubblico caloroso e partecipe. A conquistare la fascia di Miss Auto Tu 2025 è stata Carla Metallo di Montalto Uffugo. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Francesca Maria Natalie Riccio di Soverato. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi, Manuela Pugliese di Cassano allo Ionio. Quarta classificata, Alessia Arduino di Cosenza. Quinta classificata, Andree Toscano di Cosenza. Sesta classificata, Rebecca Maria Ferraro di Cosenza che ha ricevuto anche la fascia simbolica di Miss Avis 2025. Il titolo assegnato garantirà alla vincitrice l’accesso alle finali regionali del concorso.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali e titolari della Carli Fashion Agency, cuore pulsante e forza trainante dell’organizzazione calabrese: «Ringraziamo i nostri partner, il nostro instancabile team e tutti coloro che, con impegno e dedizione, contribuiscono alla riuscita di questo grande progetto. Un grazie speciale va a Came Officine Grafiche e a tutto il suo gruppo di lavoro per l’emozionante ed elegante scenografia, alla squadra di Auto Tu, doppia protagonista per l’inaugurazione della nuova sede e per averci voluto fortemente, all’Avis di Cosenza per il sostegno e a Scintille Gioielleria per la fiducia. Un ringraziamento speciale va a Carlomagno Auto, che da anni accompagna il nostro tour in ogni angolo della Calabria. Un grande plauso alla nostra band “I Freschi di Zona” che hanno regalato e regaleranno musica ed energia alle nostre serate. Grazie a Jonica Radio: tutte le selezioni di Miss Italia Calabria saranno trasmesse su Jonica Radio Tv, canale 82. Ma il nostro più grande ringraziamento va alle ragazze che decidono di mettersi in gioco e alle loro famiglie. Miss Italia è una palestra di vita, un’esperienza che forma, arricchisce e può diventare un trampolino di lancio. Invitiamo le ragazze calabresi a iscriversi sul sito ufficiale www.missitalia.it. Sarà un’estate straordinaria!».

Miss Italia Calabria 2025 si reinventa e incanta. L’edizione di quest’anno ha alzato il sipario su un format completamente rinnovato e dinamico, trasformando il concorso in uno spettacolo televisivo. A firmare la direzione artistica, Linda Suriano, che insieme a Larissa Volpentesta ha condotto una serata pensata per celebrare non solo le aspiranti miss, ma anche l’anima più autentica e vibrante della Calabria.

Al centro della scena ci sono loro, le concorrenti: non solo protagoniste in passerella, ma donne che raccontano storie, emozioni e identità. Le ragazze hanno sfilato in body istituzionale e abiti eleganti, ma soprattutto si sono esibite, condividendo storie, sogni e interessi. Un messaggio chiaro: Miss Italia Calabria è un palcoscenico di crescita, dove la bellezza incontra il carisma, la personalità e il talento.

A incorniciare la serata, una Cosenza protagonista assoluta. Tra aneddoti storici e sapori locali, la manifestazione ha messo in luce le eccellenze culturali e gastronomiche del territorio. L’arte ha incontrato la moda, con una sfilata esclusiva firmata dall’Accademia New Style di Cosenza, diretta da Franca Trozzo. Le coreografie curate da Lia Molinaro e la performance della ballerina Lorenza Stamati, in sinergia con le aspiranti miss, hanno aggiunto grazia e movimento allo show. A dare ritmo e coinvolgimento, la grande novità di questa edizione: la band “I Freschi di Zona”, che con sonorità energiche e interazione diretta con il pubblico ha ricreato un’atmosfera in stile Sarabanda, rendendo ogni sfilata un momento unico e partecipato.

Quello del 2025 non è solo un concorso, ma un vero viaggio. Un format itinerante che, tappa dopo tappa, attraverserà location mozzafiato, puntando i riflettori sulle bellezze paesaggistiche e culturali della Calabria. Una sfida ambiziosa, che guarda oltre la passerella per raccontare storie, valorizzare talenti e promuovere l’identità profonda di una regione ricca di fascino. Miss Italia Calabria cambia volto, ma resta fedele alla sua missione: celebrare la bellezza, sì, ma quella che nasce da dentro.

Francesco Adamo, titolare di Auto Tu, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: «Dopo circa sei anni di collaborazione con Miss Italia Calabria, siamo finalmente riusciti a realizzare il sogno di eleggere una Miss Auto Tu, proprio in questa splendida location che segna anche l’inaugurazione di Auto Tu Service. È stata una serata emozionante».

Marcello Stigliano, presidente Avis di Cosenza: «Non potevamo mancare a questo appuntamento. È importante farci conoscere da tutti, soprattutto dai giovani, che con il loro contributo possono davvero fare la differenza. Il nostro invito è avvicinarsi al mondo della donazione: un gesto semplice ma di grande valore. Auguro alle aspiranti miss di vivere questa esperienza con leggerezza e divertimento».

Valentina Zinno (responsabile marketing Scintille Gioiellerie): «Ringraziamo Miss Italia Calabria per questa collaborazione che dura da tantissimi anni. Continuiamo con piacere a supportare questa iniziativa perché dà lustro alla Calabria».

A decretare la vincitrice della seconda tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Francesco Adamo (titolare Auto Tu), Silvia Malizia (manager Auto Tu service), Francesco De Rosis (presidente Circolo nautico scuola vela “Vivere il mare”), Luca Corso (Miluna), Valentina Zinno (responsabile marketing Scintille), Giuseppe Pirillo (Framesi), Rosanna Mortati (conduttrice televisiva), Saverio Bisceglia (consigliere Avis comunale e regionale), Massimo Tedesco (responsabile sviluppo rete Auto Tu), Giusy Elia (responsabile amministrativo Auto Tu), Mario Guido (responsabile marketing Auto Tu), Maria Grazia Costanzo (Miss Magna Graecia 2022).

Al momento della proclamazione, Miss Auto Tu 2025, Carla Metallo ha condiviso con entusiasmo la sua gioia: «È stata un’emozione travolgente! Un’esperienza divertente e assolutamente inaspettata. La partecipazione a Miss Italia è stata una delle tappe più significative di questi ultimi tre anni nel mondo della moda: un percorso completo, sia sulla passerella che nel backstage. Il mio sogno nel cassetto è rendere felici le persone che amo, soprattutto i miei genitori, ai quali vorrei dire un enorme grazie».

Prossimi appuntamenti del mese giugno: il 27 a Mirto Crosia per l’elezione di “Miss Apica Village”, il 28 a Rose per l’elezione di “Miss Egea”. Il viaggio di Miss Italia Calabria continua, attraversando una terra straordinaria che incanta con la sua storia, la sua natura incontaminata e le sue tradizioni senza tempo. Tappa dopo tappa, il concorso si fa vetrina d’eccellenza non solo per le sue protagoniste, ma per l’anima più autentica della regione: una Calabria fiera, calorosa e ricca di identità, che unisce lo sguardo verso il futuro alla forza delle proprie radici.