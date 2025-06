Da Ferrara (Unindustria) auguri di buon lavoro al neo sottosegretario Sbarra

«Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Luigi Sbarra per il nuovo e prestigioso incarico conferitogli dal presidente Giorgia Meloni. Siamo certi che saprà mettere al servizio del Mezzogiorno e del Paese tutto la grande esperienza maturata nei tanti anni di lavoro da sindacalista in cui ha costruito solide competenze, capacità di confronto e conoscenza diretta dei contesti lavorativi e produttivi del Paese. Il neosottosegretario Sbarra troverà in Unindustria Calabria un interlocutore sempre disponibile a contribuire con idee, proposte e visioni al rafforzamento sociale, economico e culturale del Mezzogiorno».





Così Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria.