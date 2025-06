Tis, i consiglieri regionali Bevacqua e Iacucci: “Serve arrivare con urgenza prorogare di almeno 20 giorni la chiusura della piattaforma e a un confronto tecnico con i soggetti coinvolti”

“La stabilizzazione dei Tirocinanti di inclusione sociale è un obiettivo da perseguire e da noi condiviso, ma non può avvenire in un quadro confusionario che finisce per scaricare sulle spalle dei Comuni le responsabilità e gli oneri economici per gli anni a venire”.

È quanto dichiarano in una nota congiunta il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua e il vicepresidente dell’Assemblea Franco Iacucci, a margine della riunione convocata dal sindaco di Cosenza alla quale erano stati invitati i consiglieri regionali della provincia.

“Nel corso dell’incontro – spiegano Bevacqua e Iacucci intervenendo anche a sostegno della posizione già espressa dal Pd regionale – sono emerse con forza le preoccupazioni dei sindaci, che si trovano a gestire una manifestazione di interesse avviata dalla Regione Calabria in assenza di un confronto preventivo con i territori e senza una cornice chiara dal punto di vista finanziario e giuridico. I Comuni, molti dei quali in stato di dissesto o pre-dissesto, rischiano di trovarsi da soli a gestire una procedura complessa, costosa e potenzialmente fonte di contenziosi”.

Secondo i due esponenti del gruppo Pd, “l’attuale procedura presenta numerose criticità, senza alcuna certezza sulla durata dei finanziamenti, né sulle modalità di reclutamento. Ancora più grave è che rimanga irrisolta la questione delle risorse storicizzate, imprescindibile per una stabilizzazione che possa dare certezze ai lavoratori e sia sostenibile per i Comuni”.

Per queste ragioni, Bevacqua e Iacucci chiedono alla Regione Calabria di “prorogare di almeno 20 giorni la chiusura della piattaforma Tis e convocare immediatamente un tavolo tecnico con tutti i soggetti coinvolti – Regione, sindaci, consiglieri regionali, Anci e sindacati – per definire un percorso condiviso, serio e praticabile”.